Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsHow Gurugram CEO Get Free Business Class mid Flight With woman one question
‘वह मेरे पास आईं और पूछा...’; कैसे महिला के एक सवाल से गुड़गांव के CEO को मिला मुफ्त बिजनेस क्लास सफर

‘वह मेरे पास आईं और पूछा...’; कैसे महिला के एक सवाल से गुड़गांव के CEO को मिला मुफ्त बिजनेस क्लास सफर

संक्षेप:

गुड़गांव के एक बिजनेसमैन के लिए हाल ही में एक हवाई सफर जिंदगी भर की यादगार कहानी बन गया। ऐसी कहानी जिसने उन्हें हवा में 35,000 फीट की ऊंचाई पर इकोनॉमी क्लास से सीधे बिजनेस क्लास में पहुंचा दिया।

Jan 26, 2026 01:23 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

गुड़गांव के एक बिजनेसमैन के लिए हाल ही में एक हवाई सफर जिंदगी भर की यादगार कहानी बन गया। ऐसी कहानी जिसने उन्हें हवा में 35,000 फीट की ऊंचाई पर इकोनॉमी क्लास से सीधे बिजनेस क्लास में पहुंचा दिया। एक डेटिंग ऐप के को-फाउंडर और सीईओ जसवीर सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने इस दिलचस्प किस्से को शेयर किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सिंह ने बताया कि वह सिंगापुर से दिल्ली की फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास में अपनी सीट पर बैठे थे। विमान के उड़ान भरने के करीब दस मिनट बाद, एक महिला यात्री उनके पास आई और पूछा कि क्या वह उनके साथ सीट बदल सकते हैं? दरअसल, उस महिला की सहेली जसवीर के बगल वाली सीट पर बैठी थी और वह अपनी सहेली के साथ समय बिताने के लिए उनसे सीट बदलना चाहती थी। जसवरी जब महिला की सीट पर गए तो हैरान रह गए। वह सीट बिजनेस क्लास की थी और उन्हें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मिड-एयर अपग्रेड मिल गया।

सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के वायरल होते ही यूजर्स ने मजेदार प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक यूजर ने इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन संसाधन प्रबंधन बताया, जहां किसी का बजट नहीं बिगड़ा और दोनों पक्षों का फायदा हो गया। वहीं, कुछ लोगों ने चुटकी लेते हुए लिखा कि "गॉसिप (गपशप) बहुत जरूरी है", जबकि अन्य ने इसे लग्जरी के ऊपर दोस्ती की जीत बताया। 25 जनवरी 2026 को शेयर की गई इस पोस्ट को अब तक 11 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Gurugram News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।