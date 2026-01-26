‘वह मेरे पास आईं और पूछा...’; कैसे महिला के एक सवाल से गुड़गांव के CEO को मिला मुफ्त बिजनेस क्लास सफर
गुड़गांव के एक बिजनेसमैन के लिए हाल ही में एक हवाई सफर जिंदगी भर की यादगार कहानी बन गया। ऐसी कहानी जिसने उन्हें हवा में 35,000 फीट की ऊंचाई पर इकोनॉमी क्लास से सीधे बिजनेस क्लास में पहुंचा दिया। एक डेटिंग ऐप के को-फाउंडर और सीईओ जसवीर सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने इस दिलचस्प किस्से को शेयर किया है।
सिंह ने बताया कि वह सिंगापुर से दिल्ली की फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास में अपनी सीट पर बैठे थे। विमान के उड़ान भरने के करीब दस मिनट बाद, एक महिला यात्री उनके पास आई और पूछा कि क्या वह उनके साथ सीट बदल सकते हैं? दरअसल, उस महिला की सहेली जसवीर के बगल वाली सीट पर बैठी थी और वह अपनी सहेली के साथ समय बिताने के लिए उनसे सीट बदलना चाहती थी। जसवरी जब महिला की सीट पर गए तो हैरान रह गए। वह सीट बिजनेस क्लास की थी और उन्हें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के मिड-एयर अपग्रेड मिल गया।
सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के वायरल होते ही यूजर्स ने मजेदार प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक यूजर ने इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन संसाधन प्रबंधन बताया, जहां किसी का बजट नहीं बिगड़ा और दोनों पक्षों का फायदा हो गया। वहीं, कुछ लोगों ने चुटकी लेते हुए लिखा कि "गॉसिप (गपशप) बहुत जरूरी है", जबकि अन्य ने इसे लग्जरी के ऊपर दोस्ती की जीत बताया। 25 जनवरी 2026 को शेयर की गई इस पोस्ट को अब तक 11 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं।