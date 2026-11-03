24 मेन पॉइंट पर निगरानी, भारी गाड़ियों की एंट्री पर बैन, गाजियाबाद में त्योहारों में जाम से निपटने के लिए क्या तैयारी
पांच से 12 नवंबर तक भारी वाहनों को लालकुआं से डायवर्ट कर बुलंदशहर की ओर भेजा जाएगा। इससे शहर के अंदरूनी मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही कम होगी और बाजारों व प्रमुख चौराहों पर जाम की स्थिति से निपटने में मदद मिलेगी।
योगेन्द्र सागर, गाजियाबाद: दीवाली, भाईदूज समेत अन्य त्योहारों पर शहर को जाम से बचाने के लिए यातायात पुलिस ने विशेष व्यवस्था की है। पांच से 12 नवंबर तक भारी गाड़ियों की शहर में एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। वहीं, 24 प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर बाजारों, चौराहों और भीड़भाड़ वाले मार्गों पर निगरानी रखी जाएगी।
एडीसीपी ट्रैफिक वरुण कुमार सिंह ने बताया कि त्योहारों के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए पहले से तैयारी की गई है। पिछले साल त्योहारों के दौरान डायल-112 पर जाम को लेकर मिली शिकायतों का विश्लेषण कर संवेदनशील स्थान चिह्नित किए गए हैं। इन स्थानों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती कर जाम लगने की स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाएगी। यातायात पुलिस का जोर बाजारों और प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही सामान्य बनाए रखने पर रहेगा। त्योहारों के दौरान शहर की सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ने की आशंका को देखते हुए भारी वाहनों के लिए विशेष रूट डायवर्जन लागू किया जाएगा। पांच से 12 नवंबर तक भारी वाहनों को लालकुआं से डायवर्ट कर बुलंदशहर की ओर भेजा जाएगा। इससे शहर के अंदरूनी मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही कम होगी और बाजारों व प्रमुख चौराहों पर जाम की स्थिति से निपटने में मदद मिलेगी।
दो शिफ्टों में लगेगी 800 से अधिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी
एडीसीपी ट्रैफिक के मुताबिक, यातायात व्यवस्था संभालने के लिए 11 यातायात निरीक्षकों के नेतृत्व में दो शिफ्ट में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इनमें 128 उपनिरीक्षक, 306 मुख्य आरक्षी, 356 आरक्षी और 23 महिला मुख्य आरक्षी और आरक्षी शामिल हैं। पुलिसकर्मियों को अलग-अलग स्थानों पर तैनात कर यातायात संचालन, वाहनों की निगरानी और जाम की स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जिम्मेदारी दी जाएगी। विजयनगर टी-प्वाइंट, एबीईएस कट, डीएमई डासना चढ़ाव, लालकुआं, आनंद अस्पताल, आप्यूलेंट मॉल, आर्य फार्म हाउस और साजन मोड़ समेत प्रमुख स्थानों पर विशेष निगरानी रहेगी। इसके अलावा मुखर्जी पार्क, चौधरी मोड़, तुराबनगर, घंटाघर, हापुड़ तिराहा, नया बस अड्डा, पुराना बस अड्डा, मोहननगर, सेक्टर-62 और छिजारसी समेत कुल 24 स्थानों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। इन स्थानों पर वाहनों का दबाव बढ़ने पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे।
रोडवेज बसों को हॉटस्पॉट पर पहले से खड़ा कराया जाएगा
एडीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि त्योहारों के दौरान सार्वजनिक परिवहन के कारण जाम की स्थिति न बने, इसके लिए परिवहन निगम के साथ भी समन्वय किया जा रहा है। कौशांबी रोडवेज डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक से बातचीत कर बसों के संचालन और खड़े होने की व्यवस्था को लेकर समन्वय बनाया गया है। योजना के तहत सेक्टर-62, छिजारसी, लालकुआं और एनएच-नौ पर अध्यात्मिक नगर पुलिस चौकी के सामने स्थित प्रमुख हॉटस्पॉट पर रोडवेज बसों को पहले से लाकर खड़ा कराया जाएगा। इससे जरूरत के अनुसार बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ यातायात को व्यवस्थित रखने में मदद मिलेगी।
डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि फिलहाल शहर के अन्य मार्गों पर रूट डायवर्जन लागू करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, त्योहारों के दौरान वाहनों का दबाव बढ़ने और जाम की स्थिति बनने पर मौके के अनुसार यातायात व्यवस्था में बदलाव किया जा सकता है। पुलिस की कोशिश रहेगी कि बाजारों में खरीदारी करने आने वाले लोगों और अन्य वाहन चालकों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
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अदिति शर्मा
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