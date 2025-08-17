How Dwarka Express Way and UER II Will help Commuters All You Need To Know दिल्ली में UER II और द्वारका एक्सप्रेस वे आज से शुरू, कैसे मिलेगा लोगों को फायदा, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में UER II और द्वारका एक्सप्रेस वे आज से शुरू, कैसे मिलेगा लोगों को फायदा

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 06:03 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली में 11 हजार करोड़ रुपए की लागत से बने द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और शहरी विस्तार मार्ग-दो (यूईआर-दो) का उद्घाटन किया। इसका मकसद दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक की भीड़भाड़ को कम करना है। इसके अलावा इसका मकसद दिल्ली औरर उसके आसपास के इलाकों में कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कटौती और यातायात के दबाव को कम करना है।

अर्बन एक्सटेंशन रोड- II से कैसे मिलेगा फायदा

अर्बन एक्सटेंशन रोड-II (यूईआर-II) से दिल्ली के आंतरिक और बाहरी रिंग रोड के अलावा मुकरबा चौक और धौला कुआं जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों और एनएच-09 पर यातायात सुगम हो जाएगा। 75.7 किलोमीटर लंबे यूईआर-II को दिल्ली के तीसरे रिंग रोड के रूप में डिजाइन किया गया है। यह पश्चिम और दक्षिण दिल्ली से हरियाणा के बहादुरगढ़ और सोनीपत तक सीधी पहुंच देगा। दिल्ली-चंडीगढ़ मार्ग पर और आगे भी इससे यात्रा का समय कम होगा। इंडस्ट्री के लिए भी यह एक बड़ा बूस्ट साबित होगा, जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके बाहर परिवहन की लागत कम होगी। इससे रियल एस्टेट को भी लाभ होगा, क्योंकि इससे गोदामों और खुदरा स्थानों की मांग बढ़ेगी।

यह उस कॉरिडोर का हिस्सा है जो भविष्य में एनसीआर के पांच प्रमुख एक्सप्रेसवे दिल्ली-देहरादून, दिल्ली-मेरठ, नोएडा-ग्रेटर नोएडा, डीएनडी-फरीदाबाद और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। यूईआर-II में से 54.21 किलोमीटर दिल्ली में और 21.5 किलोमीटर हरियाणा में है। परियोजना की लागत 6,445 करोड़ है।

द्वारका एक्सप्रेस वे के दिल्ली खंड से कैसे होगा लाभ

द्वारका एक्सप्रेसवे के 10.1 किलोमीटर लंबे दिल्ली खंड का विकास लगभग 5,360 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। यह खंड यशोभूमि, दिल्ली मेट्रो की ब्लू और ऑरेंज लाइनों, आगामी बिजवासन रेलवे स्टेशन और द्वारका क्लस्टर बस डिपो को मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा।

इस खंड को दो भागों विभाजित किया गया है। 5.9 किलोमीटर तक का पहला भाग शिव मूर्ति चौराहे से द्वारका सेक्टर-21 तक जबकि 4.2 किलोमीटर तक का दूसरा भाग द्वारका सेक्टर-21 आरयूबी से दिल्ली-हरियाणा सीमा तक है। इससे पहले मार्च 2024 में प्रधानमंत्री ने द्वारका एक्सप्रेसवे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा खंड का उद्घाटन किया था।