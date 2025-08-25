मेट्रो का किराया कैसे बढ़ गया? AAP ने दिल्ली BJP को याद दिलाया उसका चुनावी वादा

मेट्रो के किराए में हुई बढ़ोतरी पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली भाजपा का चुनावी वादा याद दिलाया। उन्होंने पूछा, मेट्रो का किराया कैसे बढ़ गया?

डीएमआरसी द्वारा दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने का किराया बढ़ा दिया गया है। सामान्य लाइनों पर एक रुपये से चार रुपये और एयरपोर्ट लाइन पर पांच रुपये तक की वृद्धि की गई है। मेट्रो के किराए में हुई बढ़ोतरी पर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली भाजपा का चुनावी वादा याद दिलाते हुए कहा, आपने छात्रों के लिए मेट्रो फ्री करने की बात कही थी। उन्होंने पूछा, मेट्रो का किराया कैसे बढ़ गया?

आप ने याद दिलाया चुनावी वादा दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ने के बाद आप नेता सौरभ भारद्वाज द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दो ट्वीट किए गए। पहले ट्वीट में दिल्ली भाजपा का चुनावी वादा याद दिलाते हुए लिखा- चुनाव से पहले संकल्प पत्र में भाजपा का वादा था, छात्रों के लिए मेट्रो फ्री करेंगे। चुनाव के बाद, मेट्रो के किराए में 10% बढ़ोतरी।

आप नेता ने हमलावर होते हुए आगे लिखा- भाजपा ने झूठ, धोखाधड़ी और वोट चोरी कर के सरकार ती बना ली मगर कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको परेशान ना किया हो। प्राइवेट स्कूल पैरेंट्स, गरीब झुग्गी वाले, दुकानदार, डॉक्टर, वकील, स्टूडेंट्स और मिडल क्लास।

मेट्रो का किराया कैसे बढ़ गया ? एक अन्य ट्वीट में किराया बढ़ जाने पर सवाल करते हुए लिखा- मेट्रो का किराया कैसे बढ़ गया ? सौरभ ने दिल्ली सरकार से दो सवाल भी पूछे। दिल्ली की भाजपा सरकार बताए- मेट्रो के बोर्ड में दिल्ली सरकार के नॉमिनी ने किराया बढ़ाने का विरोध किया? दिल्ली सरकार ने इस मामले में आवाज़ क्यों नहीं उठाई ?

जानिए बढ़े हुए किराए के बारे में अब आपको बताते हैं बढ़ हुए किराए के बारे में। सामान्य दिनों में शून्य से दो किलोमीटर तक की दूरी के लिए किराया 10 रुपये से बढ़कर 11 रुपये हो गया है, जबकि 32 किलोमीटर से अधिक की यात्रा के लिए किराया 60 रुपये से बढ़कर 64 रुपये हो गया है।मेट्रो में 12 से 21 किलोमीटर की यात्रा के लिए किराया 40 रुपये से बढ़कर 43 रुपये हो गया है। 21 से 32 किलोमीटर की दूरी के लिए नया किराया पहले के 50 रुपये के मुकाबले 54 रुपये हो गया है।