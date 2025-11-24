पाकिस्तानी आकाओं ने डॉक्टरों को कैसे बनाया था व्हाइट कॉलर आतंकी? 2019 से ऐसे चल रही थी ट्रेनिंग

संक्षेप: लाल किले बम धमाके को अंजाम देने वाले व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल की ट्रेनिंग को लेकर जांच एजेंसी ने कई खुलासे किए हैं। जानकारी में सामने आया है कि आतंकी आकाओं ने साल 2019 से ही इन्हें ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी।

लाल किले बम धमाका में शामिल व्हाइट कॉलर आंतकी मॉड्यूल को बरगलाने की ट्रेनिंग साल 2019 में सोशल मीडिया के जरिए शुरू होने की बात सामने आई है। जांच में पता चला है कि ये पढ़े-लिखे लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम हिस्सों में बैठे आतंकी आकाओं से दहशतगर्दी सीख रहे थे। ये लोग एक्स, फेसबुक, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़े थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप से सीखी दहशतगर्दी टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इस आतंकी मॉड्यूल में डॉ मुजम्मिल, डॉ आदिल, डॉ मुजफ्फ, डॉ उमर जैसे लोग सीमापार से चलाए जा रहे सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए उन दहशतगर्दों से जुड़ते थे। इन लोगों ने जल्द ही टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप की मदद से संपर्क साधना शुरू कर दिया था। जानकारी में सामने आया है कि भारत के इस व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल को दहशतगर्दी और नफरत की असली ट्रेनिंग इन्हीं प्राइवेट ग्रुप के जरिए दी गई थी।

जैश से जुड़े 3 संदिग्ध का लिंक पूछताछ में पता चला है कि ये लोग IEDs बनाने के लिए यूट्यूब का खूब धडल्ले से इस्तेमाल करते थे। जब इन लोगों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल करने की बात सामने आई, तो जांच एजेंसियों ने इनके डिजिटल फुटप्रिंट को ट्रेस किया, तो तीन लोगों के नाम सामने आए। उकासा, फैजान और हाश्मी। जांच एक कदम और आगे बढ़ी, तो मालूम हुआ कि ये तीन भारत के बाहर से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं और इनके नाम पाकिस्तान के आतंकी समूह जैश के साथ जुड़ रहे हैं।