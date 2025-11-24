Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsHow did Pakistani handlers turn doctors into white-collar terrorists? Training has been ongoing since 2019.
पाकिस्तानी आकाओं ने डॉक्टरों को कैसे बनाया था व्हाइट कॉलर आतंकी? 2019 से ऐसे चल रही थी ट्रेनिंग

पाकिस्तानी आकाओं ने डॉक्टरों को कैसे बनाया था व्हाइट कॉलर आतंकी? 2019 से ऐसे चल रही थी ट्रेनिंग

संक्षेप:

लाल किले बम धमाके को अंजाम देने वाले व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल की ट्रेनिंग को लेकर जांच एजेंसी ने कई खुलासे किए हैं। जानकारी में सामने आया है कि आतंकी आकाओं ने साल 2019 से ही इन्हें ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी।

Mon, 24 Nov 2025 03:08 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

लाल किले बम धमाका में शामिल व्हाइट कॉलर आंतकी मॉड्यूल को बरगलाने की ट्रेनिंग साल 2019 में सोशल मीडिया के जरिए शुरू होने की बात सामने आई है। जांच में पता चला है कि ये पढ़े-लिखे लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम हिस्सों में बैठे आतंकी आकाओं से दहशतगर्दी सीख रहे थे। ये लोग एक्स, फेसबुक, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़े थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप से सीखी दहशतगर्दी

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इस आतंकी मॉड्यूल में डॉ मुजम्मिल, डॉ आदिल, डॉ मुजफ्फ, डॉ उमर जैसे लोग सीमापार से चलाए जा रहे सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए उन दहशतगर्दों से जुड़ते थे। इन लोगों ने जल्द ही टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप की मदद से संपर्क साधना शुरू कर दिया था। जानकारी में सामने आया है कि भारत के इस व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल को दहशतगर्दी और नफरत की असली ट्रेनिंग इन्हीं प्राइवेट ग्रुप के जरिए दी गई थी।

जैश से जुड़े 3 संदिग्ध का लिंक

पूछताछ में पता चला है कि ये लोग IEDs बनाने के लिए यूट्यूब का खूब धडल्ले से इस्तेमाल करते थे। जब इन लोगों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल करने की बात सामने आई, तो जांच एजेंसियों ने इनके डिजिटल फुटप्रिंट को ट्रेस किया, तो तीन लोगों के नाम सामने आए। उकासा, फैजान और हाश्मी। जांच एक कदम और आगे बढ़ी, तो मालूम हुआ कि ये तीन भारत के बाहर से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं और इनके नाम पाकिस्तान के आतंकी समूह जैश के साथ जुड़ रहे हैं।

भारत में रहकर धमाकों का मिला था निर्देश

अन्य रिपोर्टों में सामने आ चुका है कि इन डॉक्टरों ने अफगानिस्तान और सीरिया में रहकर आतंकी ग्रुप को ज्वाइन करने की इच्छा जताई थी, लेकिन आतंकी सरगनाओं ने उन्हें भारत के अंदर रहकर अलग-अलग जगहों पर धमाकों को अंजाम देने के लिए कहा था। ऐसे ही खौफनाक अंजाम को देने में ये लोग जुट गए थे। पहले जम्मू-कश्मीर में कुछ लोग पकड़े गए, फिर हरियाणा के फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक मिला इसके बाद तो लाल किला धमाका ने सबके होश ही उड़ा दिए।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Delhi Delhi Car Blast
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।