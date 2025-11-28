कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग कराने वाले गैंगस्टर तक कैसे पहुंची दिल्ली पुलिस, बंदूक वाली साजिश से खुलासा

संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित रेस्टोरेंट ‘कैप्स कैफे’ पर गोलीबारी कराने वाले गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया है। गैंगस्टर की पहचान बंधु मान सिंह के तौर पर हुई है जो कनाडा स्थित गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों का करीबी सहयोगी है।

दिल्ली पुलिस ने कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित रेस्टोरेंट ‘कैप्स कैफे’ पर गोलीबारी कराने वाले गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया है। गैंगस्टर की पहचान बंधु मान सिंह के तौर पर हुई है जो कनाडा स्थित गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों का करीबी सहयोगी है। ढिल्लों विदेशों में व्यापारियों और हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों को निशाना बनाकर वसूली करने वाले कई गिरोहों में शामिल है।

अधिकारियों के मुताबिक बंधु मान सिंह ने ढिल्लों से जुड़े कई लोगों के साथ मिलकर ‘कैप्स कैफे’ को निशाना बनाने की साजिश रची थी ताकी बड़ी हस्तियों को डराया धमकाया जा सके। उसके पास से 8 जिंदा कारतूस सहित एक चीनी पिस्तौल बरामद की गई है। साजिश में उसकी भूमिका और विदेशी गुर्गों के साथ उसके संबंधों की जांच की जा रही है। इस बीच बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस मान सिंह तक पहुंची कैसे।

दरअसल कपिल शर्मा के कैप्स फैफे पर तीन बार फायरिंग हुई थी। पहली बार 10 जुलाई को, फिर 7 अगस्त और तीसरी बार 16 अक्टूबर को। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी थी लेकिन पहली लीड पुलिस को तब मिली जब दिल्ली में बंदूक वाली साजिश का खुलासा हुआ। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक मानसिंह पर आरोप है कि उसने 10 जुलाई को हुई पहली फायरिंग को अंजाम देने वाले हमलावरों को हथियार और एक गाड़ी उपलब्ध कराई थी। कनाडाई पुलिस ने इस गाड़ी की पहचान कर ली थी जिसके बाद मानसिंह कनाडा से भागकर भारत आ गया था।