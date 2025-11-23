1 रुपया डालकर 2000 निकाल लेता था! B-Tech छात्र ने Fantasy App से कैसे की 1 करोड़ की ठगी?

Hindustan Hindi News
How did a B-Tech student defraud 1 crore rupees using a fantasy app?
थाना साइबर क्राइम पुलिस, गाजियाबाद ने उसके पास से 1 मोबाइल फोन और 25 लाख रुपये जब्त किए गए हैं। आरोपी की पहचान उत्सव मंडल के तौर पर हुई है। वह रसूलपुर थाना मैमारी जनपद पूर्व वर्धमान पश्चिम बंगाल का निवासी है। पिता का नाम उदयशंकर मंडल है।

Sun, 23 Nov 2025 04:41 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
फेंटेसी गेमिंग एप इन दिनों खासे पॉपुलर हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के एक लड़के ने Real11 Fantasy Gaming Mobile app के जरिए एक करोड़ रुपये से ज्यादा की साइबर धोखाधड़ी को अंजाम दिया। आरोपी छात्र कम्प्यूटर साइंस से बी-टेक की पढ़ाई कर रहा है। थाना साइबर क्राइम पुलिस, गाजियाबाद ने उसके पास से 1 मोबाइल फोन और 25 लाख रुपये जब्त किए गए हैं।

कौन है 24 साल का आरोपी युवक?

आरोपी की पहचान 24 साल के उत्सव मंडल के तौर पर हुई है। वह रसूलपुर थाना मैमारी जनपद पूर्व वर्धमान पश्चिम बंगाल का निवासी है। पिता का नाम उदयशंकर मंडल है। उत्सव मंडल सिलीगुड़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कम्प्यूटर साइंस से बी-टेक की पढ़ाई कर रहा है। उसने Real11 Fantasy Gaming Mobile app के पेमेंट गेटवे को हैक कर लिया था।

1 रुपये डालता, 2000 निकालता, कैसे किया कांड

वह सॉफ्टवेयर की मदद से वॉलेट में जमा किए गए पैसे को कई गुना बढ़ा लेता था। इसके बाद पैसों को लिंक किए गए खाते में ले लेता था। वह वॉलेट में 1 रुपये जमा करता था और 2000 रुपये रिफ्लेक्ट करता था। इस तरह उसने रिफंड करके साइबर धोखाधड़ी को अंजाम दिया और अब तक 20 बैंकों में कुल 10114095 रुपये जुटा लिए थे।

जानिए क्या होते हैं फेंटेंसी गेमिग ऐप?

अगर आप इस तरह की ऐप से अनजान हैं, तो हम आपको बताते हैं। दरअसल फैंटेसी गेमिंग ऐप ऐसे मोबाइल प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ यूज़र असली खिलाड़ियों और असली मैचों के आधार पर अपनी वर्चुअल टीम बनाते हैं। मैच में खिलाड़ियों के वास्तविक प्रदर्शन के अनुसार यूज़र को पॉइंट्स और पैसे मिलते हैं। ये ऐप क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी जैसे स्पोर्ट्स पर आधारित होते हैं। इनमें कौशल, जानकारी और रणनीति की जरूरत होती है, लेकिन गलत इस्तेमाल या एडिक्शन से आर्थिक जोखिम भी रहता है।

IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
