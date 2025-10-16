दिल्ली में 3 दिन छाएगा स्मॉग, इस दिवाली कैसा रहेगा मौसम? 22 अक्टूबर तक का हाल

संक्षेप: दिल्ली में इस साल दिवाली पर पलूशन बढ़ने के संकेत मौसम विभाग की ओर से दिए गए हैं। दिल्ली में स्मॉग छाने का खतरा भी मंडरा रहा है। दिल्ली में 22 अक्टूबर तक कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

इस दिवाली पर दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों के गंभीर पलूशन की चपेट में आने की आशंकाएं नजर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली के साथ ही एनसीआर के शहरों में शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे चलाने मंजूरी दिए जाने के बाद विशेषज्ञ एकबार फिर पलूशन के बढ़ने की आशंकाएं जता रहे हैं। साथ ही मौसम विभाग की ओर से भी पलूशन बढ़ने की आशंकाएं जताई गई हैं।

अगले 24 घंटे का हाल मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान आसमान साफ रहने का अनुमान जताया है। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हवा का रुख उत्तर-पश्चिम रहने का अनुमान है। साथ ही इसकी स्पीड 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। शाम और रात के दौरान हवा उत्तर दिशा से चलने लगेगी। इसकी स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटे से कम हो जाएगी।

3 दिन स्मॉग छाने का खतरा मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में 17 अक्टूबर को सुबह के वक्त धुंध छाई रहने का अनुमान है। सुबह के समय हवा का रुख उत्तर-पश्चिम रहने का अनुमान है। हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे देखी जा सकती है। 17 और 18 अक्टूबर को दिल्ली में सुबह के वक्त हल्की धुंध छाने का अनुमान है। 19, 20 और 21 अक्टूबर को यानी तीन दिन दिल्ली में पलूशन बढ़ने और स्मॉग छाने की आशंका है।

हवा की स्पीड कम होने से पलूशन का खतरा मौसम विभाग का कहना है कि 19, 20 और 21 अक्टूबर को दिल्ली में शाम और रात के दौरान हवा उत्तर-पूर्व या केवल पूर्व दिशा से चल सकती है। इसकी स्पीड भी कम रहने का अनुमान है। इससे शाम और सुबह के वक्त पलूशन में बढ़ोतरी की आशंकाएं हैं। हालांकि दोपहर में हवा उत्तर दिशा से चलने लगेगी। इसकी गति भी बढ़कर 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है। इससे दोपहर को पलूशन में कमी देखी जाएगी।