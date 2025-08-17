How Delhi Urban Extension Road was made from lakhs of tons of waste PM Modi Told Process दिल्ली में लाखों टन कचरे से कैसे बना अर्बन एक्सटेंशन रोड, पीएम मोदी ने बताया, Ncr Hindi News - Hindustan
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 11,000 करोड़ रुपए की संयुक्त लागत वाले द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क-दो (यूईआर-दो) का उद्घाटन किया जिनका मकसद दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में यातायात के दबाव को कम करना है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 17 Aug 2025 04:22 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 11,000 करोड़ रुपए की संयुक्त लागत वाले द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क-दो (यूईआर-दो) का उद्घाटन किया जिनका मकसद दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में यातायात के दबाव को कम करना है। इस दौरान उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे और शहरी विस्तार सड़क-दो से दिल्ली-एनसीआर के लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा, सरकार दिल्ली के लोगों की सभी परेशानियां दूर करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। पीएम मोदी ने ये भी बताया कि यूईआर-दो को निर्माण में कूड़े के पहाड़ का इस्तेमाल किया गया है।

पीएम मोदी ने बताया लाखों टन कचरे का इस्तेमाल कर अर्बन एक्सटेंशन रोड बनाया गया है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, दिल्ली को बेहतरीन शहर बनाने का जो बीड़ा हमने उठाया है, वो निरंतर जारी है। आज भी हम सभी इसके साक्षी बने हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे हो या फिर अर्बन एक्सटेंशन रोड, ये दोनों सड़कें शानदार बनी हैं। पेरिफेरल एक्सप्रेस वे के बाद अब अर्बन एक्सटेंशन रोड से दिल्ली को बहुत मदद मिलने वाली है।

पीएम मोदी ने कहा, अर्बन एक्सटेंशन रोड की एक और विशेषता है।ये दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से मुक्त करने में मदद कर रही है। अर्बन एक्सटेंशन रोड को बनाने में लाखों टन कचरा काम में लाया गया है, यानी कूड़े के पहाड़ को कम करके उनके वेस्ट मेटिरियल का इस्तेमाल सड़क बनाने में किया गया है।

दिल्ली की सड़कों पर कम होगा ट्रैफिक

द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क-दो परियोजनाओं को राजधानी को भीड़भाड़ से मुक्त करने की सरकार की व्यापक योजना के तहत विकसित की गई है जिसका उद्देश्य कनेक्टिविटी में व्यापक सुधार, यात्रा समय में कमी और दिल्ली तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में यातायात में कमी लाना है।

इन नई परियोजनाओं के पूरी तरह से चालू होने पर सोनीपत, रोहतक, बहादुरगढ़ और गुरुग्राम से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक यात्रा के समय में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है। द्वारका एक्सप्रेसवे के 10.1 किलोमीटर लंबे दिल्ली खंड का विकास लगभग 5,360 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। यह खंड यशोभूमि, डीएमआरसी की ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन, आगामी बिजवासन रेलवे स्टेशन और द्वारका क्लस्टर बस डिपो को मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा।

इसका दो पैकेज में काम किया गया। पैकेज एक में शिव मूर्ति चौराहे से द्वारका सेक्टर-21 में रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) तक 5.9 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया, जबकि दूसरे पैकेज में द्वारका सेक्टर-21 आरयूबी से दिल्ली-हरियाणा सीमा तक 4.2 किलोमीटर सड़क निर्माण, शहरी विस्तार सड़क-दो को सीधा संपर्क प्रदान किया गया। मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करते हुए मजदूरों से बातचीत की। उन्होंने दिल्ली के मुंडका-बक्करवाला गांव टोल प्लाजा में एक रोड शो भी किया।

द्वारका एक्सप्रेसवे के 19 किलोमीटर लंबे हरियाणा खंड का उद्घाटन इससे पहले मार्च 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। मोदी ने लगभग 5,580 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित, बहादुरगढ़ और सोनीपत के लिए नए संपर्क मार्गों के साथ शहरी विस्तार सड़क-दो (यूईआर-दो) के अलीपुर से दिचाओं कलां खंड का भी उद्घाटन किया।

इससे दिल्ली के आंतरिक और बाहरी रिंग रोड तथा मुकरबा चौक, धौला कुआं और राष्ट्रीय राजमार्ग-नौ जैसे व्यस्त स्थानों पर यातायात सुगम होगा। नए मार्ग से बहादुरगढ़ और सोनीपत तक सीधी पहुंच होगी, औद्योगिक संपर्क में सुधार होगा, शहरी यातायात कम होगा और एनसीआर में माल की आवाजाही में तेजी आएगी।