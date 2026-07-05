वॉट्सऐप मैसेज, घंटों तक बात और फिर मौत वाला ड्रामा; रिटायर्ड अफसर को हनीट्रैप में फंसा करोड़ों ऐंठे
दिल्ली में एक रिटायर्ज सरकारी अफसर को हनीट्रैप कर उनसे करोड़ों रुपए ऐंठे गए। जब जालसाजों को अपनी पोल खुलती नजर आई तो उन्होंने मौत का झूठा ड्रामा भी रच डाला।
दिल्ली में साइबर ठगों ने एक रिटायर्ड सरकारी अफसर को न सिर्फ 1.62 करोड़ का चूना लगाया, बल्कि उनके जज्बातों के साथ ऐसा खौफनाक खिलौना खेला कि वे सदमे में आ गए। वॉट्सऐप पर शुरू हुई मीठी बातों से पहले अफसर का भरोसा जीता गया, फिर क्रिप्टो इनवेस्टमेंट के नाम पर जीवनभर की कमाई ऐंठ ली। हद तो तब हो गई जब पैसे हड़पने के बाद राज खुलने का डर सताया तो ठगों ने मुख्य महिला आरोपी की मौत का झूठा ड्रामा तक रच दिया। पीड़ित की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
वॉट्सऐप पर हुई एंट्री
पिछले साल अगस्त में केंद्र सरकार के एक रिटायर्ड अफसर के वॉट्सएप पर श्रेया शर्मा नाम की महिला का मैसेज आया। उसने खुद को जालंधर की लेदर बैग कारोबारी बताया। धीरे-धीरे बातचीत रोजाना घंटों की चैट में बदल गई। क्रिप्टो का झांसा और ₹34 लाख का दांव: श्रेया अक्सर क्रिप्टो ट्रेडिंग से भारी मुनाफे का दावा करती थी। उसके झांसे में आकर अफसर ने शुरुआत में ₹34 लाख का निवेश किया। भरोसा जीतने के लिए ठगों ने उन्हें ₹3.30 लाख का प्रॉफिट विदड्रॉ भी करने दिया। इसके बाद अफसर ने अपनी पूरी जमा-पूंजी लगा दी।
खाता ब्लॉक, फर्जी मामा की एंट्री
जब अफसर ने मोटी रकम निकालनी चाही, तो उनका ट्रेडिंग अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। श्रेया ने इसे मनी लॉन्ड्रिंग वेरिफिकेशन बताया और अकाउंट चालू कराने के नाम पर 70 लाख और ऐंठ लिए। इसके बाद भी बात नहीं बनी, तो श्रेया ने कैलिफोर्निया में रहने वाले अपने कथित 'अमीर मामा' से बात कराई, जिसने दबाव बनाकर ₹58 लाख और ट्रांसफर करवा लिए।
बीमारी, इलाज और मौत का ड्रामा
पूरी रकम वसूलने के बाद ठगों ने कहानी में खौफनाक ट्विस्ट दिया। श्रेया ने अफसर को आखिरी मैसेज भेजा कि वह पेट की बीमारी से पीड़ित है और उसकी एंडोस्कोपी होनी है। इसके बाद उसका फोन बंद हो गया। कुछ दिन बाद कथित मामा ने फोन कर कहा कि श्रेया की मां उसे इलाज के लिए अमेरिका ले गई हैं। फिर गैंग के एक अन्य सदस्य ने मां बनकर बात की। इसके अगले ही दिन गैंग ने अफसर को फोन कर दावा किया कि श्रेया की मौत हो गई है। इस खबर से बुजुर्ग अफसर गहरे सदमे में आ गए।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
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