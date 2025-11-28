Hindustan Hindi News
दो राज्य और 12 करोड़ के ड्रग्स; पुलिस ने कैसे किया अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने तेलंगाना एंटी-नारकोटिक्स ब्यूरो के साथ मिलकर दिल्ली-एनसीआर और हैदराबाद में संचालित एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ किया है।इस अभियान में 12 करोड़ रुपये की नशीली दवाएं की जब्त की गई हैं और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

Fri, 28 Nov 2025 09:33 PM
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने तेलंगाना एंटी-नारकोटिक्स ब्यूरो के साथ मिलकर दिल्ली-एनसीआर और हैदराबाद में संचालित एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ किया है।इस अभियान में 12 करोड़ रुपये की नशीली दवाएं की जब्त की गई हैं और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने अवैध रूप से अधिक समय तक रहने वाले 30 विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। जानकारी के मुताबिक इस ऑपरेशन का नाम 'ऑपरेशन ईगल फोर्स था'।

संयुक्त पुलिस आयुक्त, सुरेंद्र कुमार ने बताया कि तेलंगाना में रजिस्टर एक एफआईआर के संबंध में साझा की गई खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, क्राइम ब्रांच की कई टीमों ने मेहरौली, संत गढ़, नीलोठी, मोहन गार्डन, ग्रेटर नोएडा और मुनीरका में छापे मारे। उन्होंने आगे कहा कि यह ऑपरेशन पुलिस उपायुक्त (अपराध) हर्ष इंदौरा और तेलंगाना के पुलिस अधिकारियों की देखरेख में चलाया गया।

पुलिस ने युगांडा के मूल निवासी जैनब क्योबुतुंगीको मोहन गार्डन से पकड़ा और उसके पास से195 ग्राम कोकीन, 24 ग्राम एमडीएमए और 40,500 रुपये बरामद किए। इस बीच, संत गढ़ में, नाइजीरियाई नागरिक बेक्की को 5,209 नशे की गोलियां, 35.46 ग्राम कोकीन और 78,000 रुपये के साथ पकड़ा। उसकी सूचना पर एक और नाइजीरियाई नागरिक फ्रैंक को गिरफ्तार किया गया और उसके पास से 60 एमडी गोलियां और कोकीन बरामद की गई।

एक अलग छापेमारी में, अधिकारियों ने तेलंगाना में वांछित जीन अहमद के बंद आवास से 106.38 ग्राम कोकीन और 107.83 ग्राम हेरोइन जब्त की। इस कार्रवाई में बदरुद्दीन, ज़फर और समा उमर को कथित तौर पर वित्तीय और संचार सहायता देने के आरोप में कड़ा गया।

कुमार ने बताया कि सभी आरोपियों को तेलंगाना पुलिस को सौंप दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 30 विदेशी नागरिक बिना वैध दस्तावेजो के रहते पाए गए हैं। उनके निर्वासन की कार्यवाही जारी है।

Delhi Police
