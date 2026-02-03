1000 का चालान और 4 लाख की चपत! कहीं आपको भी तो नहीं मिला ट्रैफिक चालान का ये लिंक?
अगर आपके पास भी वॉट्सऐप पर ट्रैफिक चालान भरने का कोई मैसेज आया है, तो सावधान हो जाइए। आपकी एक छोटी सी लापरवाही बैंक खाता खाली कर सकती है। दिल्ली में एक शख्स को 1,000 रुपये का पेंडिंग चालान भरने का झांसा देकर जालसाजों ने उसके खाते से करीब 4.05 लाख रुपये उड़ा लिए। ठगी का यह नया तरीका इतना शातिर है कि इसमें असली दिखने वाले 'mParivahan' ऐप के नाम का सहारा लिया जा रहा है।
पीड़ित हरिमें उनके अमेज़न अकाउंट का पासवर्ड और ईमेल आईडी बदल दी गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, उनके क्रेडिट कार्ड से पांच बड़े ट्रांजैक्शन हुए और देखते ही देखते 4 लाख से ज्यादा रुपये ई-गिफ्ट कार्ड खरीदने में खर्च कर दित के पास एक अनजान नंबर से मैसेज आया जिसमें एक लिंक था।
जैसे ही उन्होंने चालान की जानकारी के लिए उस लिंक पर क्लिक कर ऐप डाउनलोड किया, उनके फोन का कंट्रोल हैकर्स के पास चला गया। कुछ ही देर ए गए। पुलिस ने अब इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। इससे पहले पिछले महीने पूर्वी दिल्ली के एक बुजुर्ग निवासी से 25 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई थी। उन्होंने 500 रुपये का छोटा सा जुर्माना भरने के लिए ऐसे ही एक फर्जी लिंक पर क्लिक किया था।
पुलिस ने चेतावनी दी है कि साइबर अपराधी लोगों के मन में कानूनी कार्रवाई का डर पैदा कर इस तरह की ठगी कर रहे हैं। ये ठग मंत्रालय के अधिकारी बनकर फर्जी PDF या लिंक भेजते हैं जो बिल्कुल आधिकारिक पोर्टल जैसे दिखते हैं। असली चालान मैसेज में हमेशा गाड़ी का नंबर, अपराध की जगह और नोटिस नंबर जैसी जरूरी जानकारी होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी अनजान लिंक या QR कोड के जरिए पेमेंट न करें और हमेशा आधिकारिक 'परिवहन पोर्टल' का ही इस्तेमाल करें। याद रखें, जल्दबाजी और डर में लिया गया एक फैसला आपकी जमा पूंजी को खतरे में डाल सकता है।