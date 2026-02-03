Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsHow Delhi Man loss of 4 lakh rupees from 1000 rupee challan with just one link?
1000 का चालान और 4 लाख की चपत! कहीं आपको भी तो नहीं मिला ट्रैफिक चालान का ये लिंक?

1000 का चालान और 4 लाख की चपत! कहीं आपको भी तो नहीं मिला ट्रैफिक चालान का ये लिंक?

संक्षेप:

अगर आपके पास भी वॉट्सऐप पर ट्रैफिक चालान भरने का कोई मैसेज आया है, तो सावधान हो जाइए। आपकी एक छोटी सी लापरवाही बैंक खाता खाली कर सकती है। दिल्ली में एक शख्स को 1,000 रुपये का पेंडिंग चालान भरने का झांसा देकर जालसाजों ने उसके खाते से करीब 4.05 लाख रुपये उड़ा लिए।

Feb 03, 2026 09:35 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अगर आपके पास भी वॉट्सऐप पर ट्रैफिक चालान भरने का कोई मैसेज आया है, तो सावधान हो जाइए। आपकी एक छोटी सी लापरवाही बैंक खाता खाली कर सकती है। दिल्ली में एक शख्स को 1,000 रुपये का पेंडिंग चालान भरने का झांसा देकर जालसाजों ने उसके खाते से करीब 4.05 लाख रुपये उड़ा लिए। ठगी का यह नया तरीका इतना शातिर है कि इसमें असली दिखने वाले 'mParivahan' ऐप के नाम का सहारा लिया जा रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पीड़ित हरिमें उनके अमेज़न अकाउंट का पासवर्ड और ईमेल आईडी बदल दी गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, उनके क्रेडिट कार्ड से पांच बड़े ट्रांजैक्शन हुए और देखते ही देखते 4 लाख से ज्यादा रुपये ई-गिफ्ट कार्ड खरीदने में खर्च कर दित के पास एक अनजान नंबर से मैसेज आया जिसमें एक लिंक था।

जैसे ही उन्होंने चालान की जानकारी के लिए उस लिंक पर क्लिक कर ऐप डाउनलोड किया, उनके फोन का कंट्रोल हैकर्स के पास चला गया। कुछ ही देर ए गए। पुलिस ने अब इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। इससे पहले पिछले महीने पूर्वी दिल्ली के एक बुजुर्ग निवासी से 25 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई थी। उन्होंने 500 रुपये का छोटा सा जुर्माना भरने के लिए ऐसे ही एक फर्जी लिंक पर क्लिक किया था।

ये भी पढ़ें:दिल्ली के 16 से ज्यादा इलाकों में बुधवार को रहेगा जलसंकट, नहीं आएगा पानी
ये भी पढ़ें:डिलीवरी बॉयज ने हेलमेट से पीट-पीटकर की कारोबारी की हत्या, दिल्ली में खौफनाक घटना

पुलिस ने चेतावनी दी है कि साइबर अपराधी लोगों के मन में कानूनी कार्रवाई का डर पैदा कर इस तरह की ठगी कर रहे हैं। ये ठग मंत्रालय के अधिकारी बनकर फर्जी PDF या लिंक भेजते हैं जो बिल्कुल आधिकारिक पोर्टल जैसे दिखते हैं। असली चालान मैसेज में हमेशा गाड़ी का नंबर, अपराध की जगह और नोटिस नंबर जैसी जरूरी जानकारी होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी अनजान लिंक या QR कोड के जरिए पेमेंट न करें और हमेशा आधिकारिक 'परिवहन पोर्टल' का ही इस्तेमाल करें। याद रखें, जल्दबाजी और डर में लिया गया एक फैसला आपकी जमा पूंजी को खतरे में डाल सकता है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।