एक बहन को बचाते हुए चली गई चारों की जान; गोवा हादसे का शिकार परिवार की दर्दनाक कहानी

संक्षेप: गोवा के एक नाइट क्लब में लगी भीषण आग में दिल्ली के एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो दर्दनाक मौत हो गई। यह भयानक हादसा रविवार तड़के बिर्च बाय रोमियो लेन नाम के नाइट क्लब में हुआ, जिसमें 20 कर्मचारियों सहित कम से कम 25 लोगों की जान चली गई।

गोवा के एक नाइट क्लब में लगी भीषण आग में दिल्ली के एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो दर्दनाक मौत हो गई। यह भयानक हादसा रविवार तड़के बिर्च बाय रोमियो लेन नाम के नाइट क्लब में हुआ, जिसमें 20 कर्मचारियों सहित कम से कम 25 लोगों की जान चली गई। इस हादसे में दिल्ली के रहने वाले एक ही परिवार की तीन बहनों अनीता, कमला और सरोज जोशी की मौत हो गई। इसके अलावा चौथी बहन भावना के पति विनोद कुमार भी आग की चपेट में आ गए। हालांकि भावना की जान बच गई।

मृतकों में एक ही परिवार की तीन बहनें—अनीता, कमला, और सरोज जोशी—शामिल हैं, साथ ही चौथी बहन, भावना जोशी के पति विनोद कुमार भी मारे गए हैं। भावना ही इस परिवार की एकमात्र जीवित सदस्य हैं। भावना और कमला की शादी एक ही परिवार में हुई थी और दोनों भाई बिजनेसमैन थे। परिवार के एक पड़ोसी हरीश सिंह ने कहा, यह चारों लोग पिछले हफ्ते गोवा की ट्रिप के लिए काफी उस्तुक थे। ये गोवा की उनकी पहली ट्रिप थी। हादसे की रात वे खाना खाने क्लब गए थे और आग लगने के समय निकलने ही वाले थे। हालांकि, उनकी एक बहन अंदर फंस गई।

सिंह ने बताया, बाकी बहनें उसे बचाने के लिए अंदर दौड़ गईं। उनके पीछे विनोद भी गए। हालांकि वह सभी हादसे का शिकार हो गए। भावना ही थी जो किसी तरह बाहर भाग सकीं। भावना के अनुसार, आग लगने के समय काफी अफरातफरी मची हुई थी और जब परिवार भागने की कोशिश कर रहा था, तो वे बहन को बचाने के लिए दोबारा अंदर गए, लेकिन बाहर नहीं आ पाए। चारों ओर धुआं था। भावना को किसी ने धक्का दिया, जिससे वह बाहर निकल सकी।