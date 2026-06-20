Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लड़कों का रेट 8 से 10 लाख, लड़कियों का रेट आधा; दिल्ली में कैसे हुआ मासूमों के सौदे का भंडाफोड़

Aditi Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

दिल्ली पुलिस ने बच्ची की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इसमें पता चला है कि ये गिरोह गरीब परिवारों से 8-10 हजार में बच्चे खरीदकर उन्हें 8-10 लाख में बेचता था। 

लड़कों का रेट 8 से 10 लाख, लड़कियों का रेट आधा; दिल्ली में कैसे हुआ मासूमों के सौदे का भंडाफोड़

दिल्ली में बच्चों की तस्करी से जुड़े गैंग का भंडाफोड़ करने के बाद पुलिस ने अब इस मामले में कई बड़े खुलासे किए हैं। पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, बेगमपुर स्थित हीरा मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल की दूसरी मंजिल को खरीदे गए नवजात शिशुओं को रखने का ठिकाना बनाया गया था। बच्चों को खरीदार मिलने तक वहीं रखा जाता था और उनकी देखभाल के लिए नर्सों की व्यवस्था थी। पुलिस जांच के अनुसार, गिरोह पिछले दो सालों में करीब 30 बच्चों की बिक्री कर चुका है। पुलिस ने इस गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 5 बच्चों को रेसक्यू किया है।

जानकारी के मुताबिक ये गैंग गरीब परिवारों से या 8-10 हजार रुपए में बच्चे खरीदकर या चुराकर ऐसे लोगों को बेचता था जिनके पास बच्चे नहीं है। इसके लिए रेट भी फिक्स था। लड़कों को 8 से 10 लाख रुपए में बेचा जाता था जबकि लड़कियों को इसके आधे रेट यानी 5-6 लाख रुपए में दिया जाता था। एक मामले में नवजात लड़के की 18 लाख रुपये में बिक्री की भी जानकारी मिली है।

ऐसे हुआ मामले का भंडाफोड़

पुलिस ने नकली ग्राहक बनकर पांच लाख रुपये में सौदा तय किया था, जिसके बाद गिरोह का पर्दाफाश हुआ। दरअसल पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि एक कमलेश नाम की इस औरत इस रैकेट में शामिल हैं। इशके बाद एक पुलिस ने ग्राहक बनकर इस महिला से संपर्क किया और 20 हजार रुपए टोकन के रूप में देकर डील पक्की की। इसके बाद कमलेश ने 5 जून को बच्चा ग्राहक बनकर आई महिला पुलिस कर्मी को दिया जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक. उससे पूछताछ में पता चला कि गुजरात और राजस्थान के गरीब परिवारों से बच्चे खरीदकर या चुकाकर मध्य प्रदेश और हरियाणा के कपल को बेच दिया जाता था।

ये भी पढ़ें:पत्नी-बेटे को भी खत्म करना था; दिल्ली में मेड को मारने वाले डॉक्टर का कबूलनामा

कोडवर्ड और ऑटो-डिलीट चैट से चलता था नेटवर्क

गिरोह के सदस्य बातचीत के दौरान लड़के को ‘बड़ी फाइल’ और लड़की को ‘छोटी फाइल’ कहते थे। वे टेलीग्राम की ऑटो-डिलीट चैट सुविधा का इस्तेमाल करते थे, ताकि सबूत न बचें। पुलिस का कहना है कि गिरोह के कई सदस्य अब भी फरार हैं। बेचे गए बच्चों को तलाशने और पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के लिए विभिन्न राज्यों में छापेमारी जारी है। साथ ही बच्चों के असल माता-पिता की पहचान करने की भी कोशिश की जा रही है। अगर जांच में यह साबित हुआ कि उन्होंने पैसों के लिए बच्चों को बेचा था, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:12 साल से काम कर रही थी, डॉक्टर ने अचानक क्यों कर दी मेड की हत्या; बताई वजह

पति के नाम पर रजिस्टर्ड था अस्पताल

जांच में पता चला कि अस्पताल डॉक्टर विवेकी के पति के नाम पर रजिस्टर्ड था, लेकिन संचालन की जिम्मेदारी विवेकी संभालती थी। पुलिस अब उसके पति की भूमिका की भी जांच कर रही है। विवेकी खुद को प्रसव विशेषज्ञ बताकर अस्पताल संचालित करती थी। गिरोह के हर सदस्य की अलग भूमिका थी। गिरफ्तार विपिन बच्चों को लाने-ले जाने का काम करता था। गिरफ्तारी के समय वह एक महिला के साथ बच्चा लेने जा रहा था। उसके कब्जे से 2.92 लाख रुपए भी बरामद हुए, जिनका इस्तेमाल बच्चों की खरीद में होना था।

ये भी पढ़ें:सरोगेसी का झांसा देकर बेचे नवजात, दिल्ली के अस्पताल में 9 लाख वाला ‘बेबी रैकेट'
Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Delhi Police Delhi Police News Delhi Crime अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।