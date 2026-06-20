लड़कों का रेट 8 से 10 लाख, लड़कियों का रेट आधा; दिल्ली में कैसे हुआ मासूमों के सौदे का भंडाफोड़
दिल्ली पुलिस ने बच्ची की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इसमें पता चला है कि ये गिरोह गरीब परिवारों से 8-10 हजार में बच्चे खरीदकर उन्हें 8-10 लाख में बेचता था।
दिल्ली में बच्चों की तस्करी से जुड़े गैंग का भंडाफोड़ करने के बाद पुलिस ने अब इस मामले में कई बड़े खुलासे किए हैं। पुलिस ने इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, बेगमपुर स्थित हीरा मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल की दूसरी मंजिल को खरीदे गए नवजात शिशुओं को रखने का ठिकाना बनाया गया था। बच्चों को खरीदार मिलने तक वहीं रखा जाता था और उनकी देखभाल के लिए नर्सों की व्यवस्था थी। पुलिस जांच के अनुसार, गिरोह पिछले दो सालों में करीब 30 बच्चों की बिक्री कर चुका है। पुलिस ने इस गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 5 बच्चों को रेसक्यू किया है।
जानकारी के मुताबिक ये गैंग गरीब परिवारों से या 8-10 हजार रुपए में बच्चे खरीदकर या चुराकर ऐसे लोगों को बेचता था जिनके पास बच्चे नहीं है। इसके लिए रेट भी फिक्स था। लड़कों को 8 से 10 लाख रुपए में बेचा जाता था जबकि लड़कियों को इसके आधे रेट यानी 5-6 लाख रुपए में दिया जाता था। एक मामले में नवजात लड़के की 18 लाख रुपये में बिक्री की भी जानकारी मिली है।
ऐसे हुआ मामले का भंडाफोड़
पुलिस ने नकली ग्राहक बनकर पांच लाख रुपये में सौदा तय किया था, जिसके बाद गिरोह का पर्दाफाश हुआ। दरअसल पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि एक कमलेश नाम की इस औरत इस रैकेट में शामिल हैं। इशके बाद एक पुलिस ने ग्राहक बनकर इस महिला से संपर्क किया और 20 हजार रुपए टोकन के रूप में देकर डील पक्की की। इसके बाद कमलेश ने 5 जून को बच्चा ग्राहक बनकर आई महिला पुलिस कर्मी को दिया जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक. उससे पूछताछ में पता चला कि गुजरात और राजस्थान के गरीब परिवारों से बच्चे खरीदकर या चुकाकर मध्य प्रदेश और हरियाणा के कपल को बेच दिया जाता था।
कोडवर्ड और ऑटो-डिलीट चैट से चलता था नेटवर्क
गिरोह के सदस्य बातचीत के दौरान लड़के को ‘बड़ी फाइल’ और लड़की को ‘छोटी फाइल’ कहते थे। वे टेलीग्राम की ऑटो-डिलीट चैट सुविधा का इस्तेमाल करते थे, ताकि सबूत न बचें। पुलिस का कहना है कि गिरोह के कई सदस्य अब भी फरार हैं। बेचे गए बच्चों को तलाशने और पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के लिए विभिन्न राज्यों में छापेमारी जारी है। साथ ही बच्चों के असल माता-पिता की पहचान करने की भी कोशिश की जा रही है। अगर जांच में यह साबित हुआ कि उन्होंने पैसों के लिए बच्चों को बेचा था, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पति के नाम पर रजिस्टर्ड था अस्पताल
जांच में पता चला कि अस्पताल डॉक्टर विवेकी के पति के नाम पर रजिस्टर्ड था, लेकिन संचालन की जिम्मेदारी विवेकी संभालती थी। पुलिस अब उसके पति की भूमिका की भी जांच कर रही है। विवेकी खुद को प्रसव विशेषज्ञ बताकर अस्पताल संचालित करती थी। गिरोह के हर सदस्य की अलग भूमिका थी। गिरफ्तार विपिन बच्चों को लाने-ले जाने का काम करता था। गिरफ्तारी के समय वह एक महिला के साथ बच्चा लेने जा रहा था। उसके कब्जे से 2.92 लाख रुपए भी बरामद हुए, जिनका इस्तेमाल बच्चों की खरीद में होना था।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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