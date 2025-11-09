Hindustan Hindi News
दिल्ली की हवा बन रही आपदा, हेल्थ एक्सप्ट ने दी चेतावनी; कहा- फेफड़े नहीं, किडनी पर भी डाल रही असर

संक्षेप: दिल्ली-एनसीआर में तापमान में आई गिरावट के साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। इस बीच मेदांता - द मेडिसिटी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नरेश त्रेहन ने बढ़ते प्रदूषण को स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा और आपदा बताया है।

Sun, 9 Nov 2025 03:21 PM
दिल्ली एनसीआर में तापमान में आई गिरावट के साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। एक्यूआई एक बार फिर खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है जिससे लोगों के परेशानी बढ़ती जा रही है। इस बीच मेदांता - द मेडिसिटी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नरेश त्रेहन ने बढ़ते प्रदूषण को स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा और आपदा बताया है। उनका कहना है कि प्रदूषण के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है, और यह स्थिति मानवीय जीवन के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

उन्होंने कहा, स्वास्थ्य की नजरिए से यह एक बड़ा खतरा है। इसके कारण कई लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। यह मानवता के लिए एक तरह से आपदा है। जन स्वास्थ्य इस समय बहुत जोखिम में है। फेफड़ों की समस्याएं, अस्थमा और स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने प्रदूषण को लेकर चल रहे ब्लेम गेम पर भी आवाज उठाई। उन्होंने कहा, प्रदूषण के खिलाफ गंभीर कदम उठाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि क्लाउड सीडिंग तभी कारगर होगी जब आर्द्रता का स्तर 60 प्रतिशत या उससे ज़्यादा हो।

उन्होंने कहा, आरोप-प्रत्यारोप बंद होना चाहिए और गंभीर कदम उठाए जाने चाहिए। क्लाउड सीडिंग तभी सफल होगी जब वातावरण में आर्द्रता 60 प्रतिशत या उससे ज़्यादा हो। लेकिन हम पराली जलाना क्यों नहीं रोक सकते? सरकार कह रही है कि हम युद्ध कर सकते हैं, लेकिन इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। यह बहुत परेशान करने वाला है। यह सभी को प्रभावित कर रहा है, तो किसी एक को दोष क्यों दें?

उन्होंने आगे बताया कि कैसे जहरीला वायु प्रदूषण न केवल फेफड़ों, बल्कि अन्य अंगों को भी प्रभावित कर रहा है। उन्होंने कहा, इस समय यह केवल फेफड़ों को ही प्रभावित नहीं कर रहा है, क्योंकि ये कण हर जगह फैल जाते हैं। ये खून में मिल जाते हैं और आपकी किडनी और लीवर तक पहुंच जाते हैं।

डॉक्टर त्रेहन ने आगे कहा, ये बच्चों के न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट पर असर डालते हैं और उन लोगों के लिए भी खतरनाक है जिन्हें पहले से किडनी और लीवर से जुड़ी कोई परेशानी है।

