इलेक्ट्रिक बैड से दिल्ली में शख्स की मौत, क्या है पूरा मामला
दिल्ली के त्रिनगर इलाके में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 45 साल के शख्स की अपने ही घर में 'इलेक्ट्रिक बेड' से करंट लगने के कारण मौत हो गई।
दिल्ली के त्रिनगर इलाके में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 45 साल के शख्स की अपने ही घर में 'इलेक्ट्रिक बेड' से करंट लगने के कारण मौत हो गई। मृतक की पहचान धीरज कौशिक के रूप में हुई है। पुलिस को 12 फरवरी को केशव पुरम थाने में एक पीसीआर कॉल मिली थी, जिसमें कॉलर ने बताया कि उसके भाई की करंट लगने से मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां धीरज अपने कमरे में इलेक्ट्रिक बेड पर मृत अवस्था में पाए गए।
जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि बेड से एक बिजली का तार और सॉकेट जुड़ा हुआ था। शुरुआती जांच में पुलिस को अंदेशा है कि वायरिंग में किसी खराबी या शॉर्ट सर्किट की वजह से बिस्तर में करंट उतरा और यह हादसा हुआ। पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया यह करंट लगने से हुई मौत का मामला लग रहा है और परिवार ने फिलहाल किसी भी तरह की साजिश या फाउल प्ले की आशंका नहीं जताई है। घटना के समय धीरज के पिता राजेंद्र कौशिक और परिवार के अन्य सदस्य घर में ही मौजूद थे।
पूछताछ में परिवार ने बताया कि धीरज का उनकी पत्नी से तलाक हो चुका था और उनके दो बच्चे 19 साल की बेटी और 14 साल का बेटा हैं। परिजनों ने यह भी जानकारी दी कि धीरज को शराब पीने की लत थी और घटना वाले दिन भी वह सुबह से ही शराब पी रहा था। पुलिस ने क्राइम टीम को बुलाकर घटनास्थल की बारीकी से जांच करवाई और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 194 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है।
पीटीआई से इनपुट
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें