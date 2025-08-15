How Dargah roof collapsed near Humayun tomb people Were Inside because of rain बारिश से बचने के लिए अंदर बैठे थे लोग, तभी गिर गई दरगाह की छत; हुमायूं के मकबरे के पास में कैसे हुआ हादसा, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsHow Dargah roof collapsed near Humayun tomb people Were Inside because of rain

बारिश से बचने के लिए अंदर बैठे थे लोग, तभी गिर गई दरगाह की छत; हुमायूं के मकबरे के पास में कैसे हुआ हादसा

दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुमायूं के मकबरे के पास एक दरगाह की छत गिर गई। इस हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल बचाए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि दोपहर 3.55 बजे घटना की सूचना मिलने के बाद, मलबे से कुल 10 से 12 लोगों को बचाया गया।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 15 Aug 2025 08:24 PM
share Share
Follow Us on
बारिश से बचने के लिए अंदर बैठे थे लोग, तभी गिर गई दरगाह की छत; हुमायूं के मकबरे के पास में कैसे हुआ हादसा

दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुमायूं के मकबरे के पास एक दरगाह की छत गिर गई। इस हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि दोपहर 3.55 बजे घटना की सूचना मिलने के बाद, मलबे से कुल 10 से 12 लोगों को बचाया गया। इसने बताया कि उन्हें चोटें आईं और उन्हें एम्स के ट्रॉमा सेंटर और एलएनजेपी अस्पतालों समेत विभिन्न अस्पतालों में ले जाया गया। घटना के बाद दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस), दिल्ली पुलिस, एनडीआरएफ और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) समेत कई बचाव एजेंसियों को सेवा में लगाया गया।

दक्षिण रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त संजय कुमार जैन ने बताया, दो लोगों को एम्स ट्रॉमा सेंटर और एक को एलएनजेपी भेजा गया है। अब तक, एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। जहां दो कमरे दिख रहे हैं, इमारत का वह ब्लॉक खतरनाक स्थिति में है, और इसकी एक दीवार अभी भी गिरने की कगार पर है। जो लोग मस्जिद और दरगाह आए थे, वह ही बारिश की वजह से अंदर बैठे थे और तभी ये दर्दनाक हादसा हो गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार मलबे में आठ से नौ लोगों के फंसे होने की आशंका थी, लेकिन बाद में बचाव प्रयासों के बाद कम से कम 11 लोगों को बाहर निकाला गया।

अधिकारियों ने बताया कि जिस जगह यह ढांचा ढहा, वह मुख्य मकबरे का नहीं, बल्कि परिधीय ढांचे का हिस्सा था। ढांचे के ढहने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि हाल में हुई बारिश के कारण ढांचा कमजोर हो गया था।

हुमायूं के मकबरे के जीर्णोद्धार में शामिल संगठन, ‘आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर’ (एकेटीसी) के संरक्षण वास्तुकार रतीश नंदा ने कहा, हुमायूं के मकबरे को कोई नुकसान नहीं हुआ है। हुमायूं के मकबरे के निकट एक नया ढांचा बनाया जा रहा था, इसका एक हिस्सा ढह गया है और कुछ हिस्सा हुमायूं के मकबरे की दीवारों पर भी गिरा है।

भाषा से इनपुट