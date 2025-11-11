i20 कार, CCTV फुटेज और फरीदाबाद लिंक! दिल्ली धमाके के संदिग्ध मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर नबी तक कैसे पहुंची पुलिस

संक्षेप: दिल्ली में सोमवार की शाम लाल किले के पास हुए धमाके से पूरा देश सदमे में है। इस धमाके में 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 21 लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाका इतना भीषण था कि देखने वालों की रूह कांप गई।

दिल्ली में सोमवार की शाम लाल किले के पास हुए धमाके से पूरा देश सदमे में है। इस धमाके में 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 21 लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाका इतना भीषण था कि देखने वालों की रूह कांप गई। पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया और चप्पे-चप्पे पर तैनात सुरक्षाकर्मी हर आने जाने वाले की तलाशी लेने लग गए। जैसे-जैसे इस मामले में जांच आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे इसकी परतें भी खुलती रही है। अब तक की जांच के मुताबिक इस धमाके के पीछे डॉ उमर नबी का नाम सामने आ रहे हैं।

आशंका है कि यही शख्स इस धमाके का कथित मास्टरमाइंड हो सकता है। बताया ये भी जा रहा है कि इसके तार फरीदाबाद में हाल ही भंडाफोड़ किए गए आतंकी मॉड्यूल से जुड़े है। जम्मू-कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस ने इस दौरान 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया था और मुज्जमिल शकील नाम के एक डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा भी पुलिस कई राज्यों में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां कर रही थी। माना जा रहा है कि इन्हीं गिरफ्तारियों से घबराकर उमर नबी ने लाल किले पर धमाके की साजिश रची। इस बीच ये भी जान लेते हैं कि पुलिस ने उमर नबी तक पहुंची कैसे।

धमाके के बाद सबसे पहले पहले पुलिस ने उस कार के बारे में पता किया जिसके जरिए धमाका किया दया था। पुलिस को पता चला कि ये ये गाड़ी हरियाणा नंबर की है और किसी सलमान नाम पर रजिस्टर्ज है। इसके बाद सलमान को हिरासत में लिया गया और पता चला कि उसने ये कार डेढ़ साल पहले ही तारिक नाम के शख्स को बेच दी थी। एक अधिकारी ने बताया कि तारिक के बारे में जानकारी जुटाने के दौरान हमें पता चला कि ये कार आखिर बार उमर नाम के शख्स के पास थी। हमने उमर की तलाश शुरू की तो पता चला कि धमाके के वक्त वह उसी आई20 कार में मौजूद था। इसी के साथ हमें ये भी पता चला कि वह उसी मॉड्यूल में काम करता था जिसमें डॉ मुज्जमिल शकील और अदिल अहमद करते थे।