i20 कार, CCTV फुटेज और फरीदाबाद लिंक! दिल्ली धमाके के संदिग्ध मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर नबी तक कैसे पहुंची पुलिस

संक्षेप: दिल्ली में सोमवार की शाम लाल किले के पास हुए धमाके से पूरा देश सदमे में है। इस धमाके में 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 21 लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाका इतना भीषण था कि देखने वालों की रूह कांप गई।

Tue, 11 Nov 2025 02:31 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली में सोमवार की शाम लाल किले के पास हुए धमाके से पूरा देश सदमे में है। इस धमाके में 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि 21 लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाका इतना भीषण था कि देखने वालों की रूह कांप गई। पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया और चप्पे-चप्पे पर तैनात सुरक्षाकर्मी हर आने जाने वाले की तलाशी लेने लग गए। जैसे-जैसे इस मामले में जांच आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे इसकी परतें भी खुलती रही है। अब तक की जांच के मुताबिक इस धमाके के पीछे डॉ उमर नबी का नाम सामने आ रहे हैं।

आशंका है कि यही शख्स इस धमाके का कथित मास्टरमाइंड हो सकता है। बताया ये भी जा रहा है कि इसके तार फरीदाबाद में हाल ही भंडाफोड़ किए गए आतंकी मॉड्यूल से जुड़े है। जम्मू-कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस ने इस दौरान 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया था और मुज्जमिल शकील नाम के एक डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा भी पुलिस कई राज्यों में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां कर रही थी। माना जा रहा है कि इन्हीं गिरफ्तारियों से घबराकर उमर नबी ने लाल किले पर धमाके की साजिश रची। इस बीच ये भी जान लेते हैं कि पुलिस ने उमर नबी तक पहुंची कैसे।

धमाके के बाद सबसे पहले पहले पुलिस ने उस कार के बारे में पता किया जिसके जरिए धमाका किया दया था। पुलिस को पता चला कि ये ये गाड़ी हरियाणा नंबर की है और किसी सलमान नाम पर रजिस्टर्ज है। इसके बाद सलमान को हिरासत में लिया गया और पता चला कि उसने ये कार डेढ़ साल पहले ही तारिक नाम के शख्स को बेच दी थी। एक अधिकारी ने बताया कि तारिक के बारे में जानकारी जुटाने के दौरान हमें पता चला कि ये कार आखिर बार उमर नाम के शख्स के पास थी। हमने उमर की तलाश शुरू की तो पता चला कि धमाके के वक्त वह उसी आई20 कार में मौजूद था। इसी के साथ हमें ये भी पता चला कि वह उसी मॉड्यूल में काम करता था जिसमें डॉ मुज्जमिल शकील और अदिल अहमद करते थे।

शकील को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने 30 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इसके कुछ दिनों पहले ही डॉ. आदिल अहमद राठेर को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के बाद, वह जम्मू-कश्मीर पुलिस, आईबी और फरीदाबाद पुलिस की एक संयुक्त टीम को उनके कथित ठिकाने पर ले गया, जहां अधिकारियों ने सोमवार को लगभग 2,900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट और बम बनाने की अन्य सामग्री जब्त की।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
