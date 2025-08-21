मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को हमले में गंभीर चोट, वह घर से काम कर रही हैं: कपिल मिश्रा

दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि हमले में सीएम के शारीरिक चोटें आई हैं। उन्हें अभी आराम की जरूरत है। लेकिन वो अपने आवास से ही काम कर रही हैं।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने इस घटना को एक सोची-समझी साजिश करार दिया है। उन्होंने बताया कि सीएम गुप्ता को गंभीर शारीरिक चोट आई है और हमले के बाद वह घबरायी हुई हैं, लेकिन अपने आवास से काम कर रही हैं।

'सुनियोजित साजिश थी' कपिल मिश्रा ने गुरुवार सुबह सीएम से मुलाकात के बाद खुलासा किया कि हमलावर ने पहले रेखा गुप्ता के आवास की रेकी की थी। उसके फोन से बरामद दो वीडियो इस बात का पुख्ता सबूत हैं। उन्होंने दोहराया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला एक ‘सुनियोजित साजिश’ के तहत ‘सुनियोजित तरीके’ से अंजाम दिया गया था। उन्होंने कहा कि आरोपी एक पेशेवर अपराधी है जिसका गंभीर आपराधिक इतिहास रहा है।

'सीएम को अभी आराम की जरूरत' मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री को गंभीर शारीरिक चोटें आई हैं और उन्हें आराम की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि वह बुधवार से अपने आवास से ही काम कर रही हैं। उन्होंने कहा, 'वह पूरी सक्रियता से काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें आराम की जरूरत है। उनकी शारीरिक चोटें गंभीर हैं और वह सदमे में हैं।’

उन्होंने दावा किया कि आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास और तस्करी सहित नौ आपराधिक मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा, ‘हमला सुनियोजित तरीके से किया गया था। आरोपी ने उनके आवास की रेकी की थी और उसके फोन से मिले दो वीडियो इस बात को साबित करते हैं।’