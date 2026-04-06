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तेज आवाज आई और.. चश्मदीदों ने बताया कैसे दिल्ली विधानसभा में घुसा UP का सरबजीत?

Apr 06, 2026 05:57 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली विधानसभा में सोमवार को तब सुरक्षा में बड़ी चूक हुई जब एक नकाबपोश कार लेकर अंदर घुस गया। उसने विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय पर गुलदस्ता रखा और भाग निकला। पुलिस ने सरबजीत नामक युवक समेत तीन को हिरासत में लिया है।

तेज आवाज आई और.. चश्मदीदों ने बताया कैसे दिल्ली विधानसभा में घुसा UP का सरबजीत?

दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा में सोमवार को उस वक्त बड़ी चूक हो गई जब एक नकाबपोश यूपी नंबर की कार लेकर जबरन गेट नंबर 2 से अंदर दाखिल हो गया। दोपहर करीब 2 बजे हुई इस घटना से हड़कंप मच गया। आरोपी कार चलाकर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के कार्यालय तक पहुंचा, वहां पोर्च में फूलों का एक गुलदस्ता रखा और तुरंत वापस चला गया। हाल ही में मिली बम की धमकियों के मद्देनजर सुरक्षाकर्मी इस सुरक्षा चूक को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं।

जोरदार आवाज हुई और…

मौके पर मौजूद एक चश्मदीद ने बताया कि हम लोग यहां खड़े थे। हमने देखा की एक सफेद रंग की टाटा सियेरा कार अचानक गेट तोड़ते हुए परिसर में दाखिल हो गई। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि कार ने जैसे ही गेट तोड़ा जोरदार आवाज हुई। हम लोग चौंक गए और घटनास्थल की ओर बढ़े। हम लोग इस घटना से चौंक गए। हम लोग कुछ समझ पाते वही कार दोबारा अंदर से निकली और गेट को ठोंकते हुए बाहर निकल गई।

गुलदस्ता रख तेजी से निकला वापस

वहीं दिल्ली सचिवालय के एक अधिकारी ने बताया कि गेट तोड़कर वाहन के साथ भीतर दाखिल हुआ कार चालक तेजी से विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के कार्यालय की ओर बढ़ा और पोर्च के पास फूलों का गुलदस्ता रखकर तेजी से वापस चला गया। सूत्रों ने बताया कि अधिकारी इसे सुरक्षा चूक मान रहे हैं। बताया जाता है कि वीआईपी गेट पर सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ तैनात थी। गुलदस्ते में बम जैसी कोई चीज नहीं मिली है। मामले की छानबीन जारी है।

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आरोपी सरबजीत समेत हिरासत में 3 लोग

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, इस सुरक्षा चूक के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। पुलिस ने उत्तरी दिल्ली से ड्राइवर समेत 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। यही नहीं गाड़ी भी जब्त कर ली है। आरोपी का नाम सरबजीत बताया जा रहा है। घटना के बाद बम निरोधक दस्ते के साथ पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंचीं और तलाशी ली। सूत्रों की मानें तो चूंकि यह मेन गेट नहीं था इसलिए जब सत्र में नहीं होता तो इसके आसपास सुरक्षा अपेक्षाकृत कम रहती है।

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यूपी के पीलीभीत का रहने वाला है सरबजीत

गौरतलब है कि यह घटना हाल ही में संपन्न बजट सत्र के दौरान विधानसभा को मिली बम की धमकियों के बाद हुई है। इस बीच दिल्ली पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस टीम ने रूपनगर इलाके में एक पिकेट पर गाड़ी को जब्त किया। सरबजीत नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सरबजीत पीलीभीत, यूपी का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस की टीमें आरोपी और संदिग्धों से पूछताछ कर रही हैं।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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