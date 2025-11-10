एक कार धीरे से रेड लाइट पर आकर रुकी और… दिल्ली धमाके पर क्या बोली दिल्ली पुलिस
दिल्ली के लाल किले के पास कार में हुए धमाके ले पूरा देश सहम गया है। इस धमाके में मरने वालों की संख्या 10 हो गई है जबकि 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाका इतना भीषण था कि आस पास खड़ी कई गाड़ियों के परखच्चे तक उड़ गए। इस बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने धमाके को लेकर अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि शाम 7 बजे के करीब एक गाड़ी रेड लाइट पर आकर रुकी थी। ये धमाका उसी गाड़ी में हुआ और इसके बाद बाकी गाड़िया इसकी चपेट में आ गई।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने कहा, आज शाम करीब 6 बजकर 52 मिनट पर, एक धीमी गति से चलता हुआ वाहन (slow-moving vehicle) लाल बत्ती पर रुका। उसी वाहन में एक धमाका हुआ, और इस धमाके के कारण आस-पास के वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। सभी एजेंसियां—एफएसएल (FSL), एनआईए (NIA) यहां मौजूद हैं। इस घटना में कुछ लोगों की मौत हुई है, और कुछ लोग घायल हुए हैं। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। गृह मंत्री ने भी हमें फोन किया है, और उन्हें समय-समय पर जानकारी साझा की जा रही है।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार में हुआ धमाका इतनी भीषण था कि आसपास खड़ी अन्य गाड़ियों के भी परखच्चे उड़ गए। इसके अलावा कई दुकानों के शीशें तक टूंट गए और धरती तक हिल गई। एक चश्मदीद ने बताया कि धमाके वाली जगह पर उसे किसी का हाथ तो किसी का पैर पड़ा नजर आया।
पूरे देश में हाई अलर्ट
दिल्ली में धमाके के बाद यूपी, बिहार, महाराष्ट्र समेत पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और अधिकारियों के संपर्क में हैं। पुलिस ने कहा है कि इस धमाके के बीचे कोई आतंकी साजिश है या नहीं, अभी साफ तौर पर कुछ नहीं कहा सकता है। लेकिन ये धमाका ऐसे समय में हुआ है जब आज ही जम्मू-कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस ने बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए 2900 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की थी और 2 डॉक्टर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया था।