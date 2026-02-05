Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsHow Can You Scold Them So Much Eyewitness said what parents said to each other after sisters suicide in ghaziabad
तुम बच्चों को इतना डांटते क्यों थे; चश्मदीद ने बताया तीन बहनों के सुसाइड के बाद माता-पिता के बीच क्या हुई बात

तुम बच्चों को इतना डांटते क्यों थे; चश्मदीद ने बताया तीन बहनों के सुसाइड के बाद माता-पिता के बीच क्या हुई बात

संक्षेप:

गाजियाबाद के एक हाई-राइज अपार्टमेंट में तीन सगी बहनों की आत्महत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 4 फरवरी की रात 2 बजे हुई इस घटना ने कई अनसुलझे सवाल पीछे छोड़ दिया है।

Feb 05, 2026 01:03 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
share Share
Follow Us on

गाजियाबाद के एक हाई-राइज अपार्टमेंट में तीन सगी बहनों की आत्महत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 4 फरवरी की रात 2 बजे हुई इस घटना ने कई अनसुलझे सवाल पीछे छोड़ दिया है। पड़ोस की टावर में रहने वाले अरुण कुमार इस खौफनाक मंजर के चश्मदीद बने। उन्होंने बताया कि रात के सन्नाटे में उन्होंने खिड़की की बालकनी पर हलचल देखी। एक लड़की रेलिंग पर बैठी थी, दूसरी उसे पकड़े हुए थी और तीसरी शायद उन्हें बचाने या खींचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कुछ ही पलों में, एक तेज आवाज के साथ तीनों बहनें नौवीं मंजिल से नीचे गिर गईं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

उन्होंने बताया कि घटना के जब सब नीचे पहुंचे तो उन्होंने बच्चियों के माता-पिता के बीच की बातचीत भी सुनी। नीचे पहुंचने पर उन्होंने देखा कि माता-पिता के बीच मातम के साथ-साथ तीखी बहस हो रही थी। मां पिता को बच्चों को डांटने के लिए कोस रही थी, तो पिता मां पर बच्चों की देखरेख न करने का आरोप लगा रहे थे। मां ने कहा, आप बच्चों को इतना डांटते क्यों थे? तो वहीं पिता ने कहा, तुमने उनका ध्यान क्यों नहीं रखा।

ये भी पढ़ें:रंग-रूप से नाम तक, सब बदल लिया था; 'कोरियन जादू' की गिरफ्त में थीं लड़कियां
ये भी पढ़ें:बस कोरियन चाहिए; खुदकुशी करने वाली 3 बहनों को अभी से थी शादी की टेंशन
ये भी पढ़ें:गाजियाबाद में तीन बहनों ने कैसे किया सुसाइड? मिनट टू मिनट पूरी टाइम लाइन देखिए

वहीं अन्य लोगों ने भी देर रात जमीन पर एक जोरदार आवाज सुनी थी। टावर बी3 में रहने वाले प्रशांत सिंह ने कहा, अन्य लोगों की तरह, मैंने भी चीख सुनी और बाहर भागा। मैंने तीन लड़कियों को मृत पड़ा देखा। उनके पिता दौड़ते हुए नीचे आए और उनमें से एक महिला पर चिल्लाने लगे। फिर दोनों महिलाएं आपस में बहस करने लगीं। कुछ निवासियों के अनुसार, बहनों ने अपने अपार्टमेंट की तीन स्लाइडिंग कांच की खिड़कियों के बीच से छलांग लगा दी।

कोरियन कल्चर से था खास लगाव

पुलिस जांच में जो बातें सामने आई हैं, वे चौंकाने वाली हैं। बहनों की डायरी से पता चला है कि वे K-Pop और K-Dramas की बेहद शौकीन थीं।वे दक्षिण कोरिया जाना चाहती थीं और अपने माता-पिता से नाराज थीं क्योंकि वे उन्हें जाने नहीं दे रहे थे। डायरी के नोट बताते हैं कि वे दक्षिण कोरिया, जापान और थाईलैंड जैसी जगहों की संस्कृति और वहां के लोगों से इस कदर प्रभावित थीं कि उन्हें भारत में अपना जीवन अधूरा लग रहा था।

जांच में यह भी सामने आया कि तीनों बहनों के बीच अटूट रिश्ता था। 14 साल की बहन उनकी 'लीडर' मानी जाती थी। पुलिस के अनुसार, अगर वह खाना नहीं खाती थी, तो बाकी दोनों भी भूखी रहती थीं। पुलिस के अनुसार, अंतिम नोट 14 साल की लड़की ने लिखा था। उनके पिता ने दो शादियां की थी और पिता अपनी दो पत्नियों के साथ एक ही घर में रहते थे

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Delhi News Ghaziabad News Ghaziabad
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।