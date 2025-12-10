1 टिकट की कीमत 39000 रुपये कैसे हो सकती है? 'इंडिगो संकट' पर दिल्ली HC ने की एयरलाइन की खिचाई

संक्षेप: दिल्ली हाईकोर्ट ने किराए में भारी बढ़ोतरी के लिए एयरलाइंस की खिंचाई करते हुए कोर्ट ने पूछा, जो टिकट 5,000 रुपये में मिलता था, उसकी कीमतें 30,000 से 35,000 तक बढ़ गईं।

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से पूछा कि इंडिगो फ्लाइट में रुकावट कैसे एक संकट बन गई, जिससे हजारों लोग फंस गए और टिकट की कीमतें रातों-रात बढ़ गईं। किराए में भारी बढ़ोतरी के लिए एयरलाइंस की खिंचाई करते हुए कोर्ट ने पूछा, “जो टिकट 5,000 रुपये में मिलता था, उसकी कीमतें 30,000 से 35,000 तक बढ़ गईं।

22 जनवरी तक जमा करें रिपोर्ट चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि इस स्थिति से न केवल यात्रियों को “परेशानी और परेशानी” हुई, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा, जो तेज और आसान यात्रा पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। बेंच ने मामले पर 90 मिनट से ज़्यादा समय तक सुनवाई की और केंद्र से कहा कि वह 22 जनवरी तक सीलबंद लिफाफे में चल रही कमिटी की जांच रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखे।

दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा पीटीआई के मुताबिक, किराए में भारी बढ़ोतरी के लिए एयरलाइंस की खिंचाई करते हुए कोर्ट ने पूछा, “जो टिकट 5,000 रुपये में मिलता था, उसकी कीमतें 30,000 से 35,000 तक बढ़ गईं। अगर कोई संकट था, तो दूसरी एयरलाइंस को फ़ायदा उठाने की इजाज़त कैसे दी जा सकती थी? यह (टिकट की कीमत) 35,000 और 39,000 रुपये तक कैसे जा सकती है? दूसरी एयरलाइंस चार्ज कैसे लेना शुरू कर सकती हैं?”

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और DGCA द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों को मानते हुए, कोर्ट ने सवाल किया कि स्थिति को इस हद तक बिगड़ने कैसे दिया गया। न्यूज़ एजेंसी ने बेंच के हवाले से कहा, “हमें इस बात से परेशानी है कि ऐसी स्थिति कैसे पैदा होने दी गई, जिससे देश भर के एयरपोर्ट पर लाखों पैसेंजर फंस गए।”

हालांकि, जजों ने कहा कि चूंकि सरकार की बनाई कमेटी पहले से ही इस मामले की जांच कर रही है, इसलिए वह इस रुकावट के सही कारणों पर कोई कमेंट नहीं करेगी, रिपोर्ट में आगे कहा गया। कथित तौर पर कहा गया, “हालांकि हमने पब्लिक इंटरेस्ट में इस मुद्दे का संज्ञान लिया है, हम यह साफ करते हैं कि इन टिप्पणियों का मकसद यह पक्का करना है कि सरकार और एयरलाइन (इंडिगो) दोनों की तरफ से पब्लिक इंटरेस्ट को सबसे अच्छा रखा जाए।”