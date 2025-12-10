Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
1 टिकट की कीमत 39000 रुपये कैसे हो सकती है? 'इंडिगो संकट' पर दिल्ली HC ने की एयरलाइन की खिचाई

Dec 10, 2025 08:17 pm ISTRatan Gupta हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से पूछा कि इंडिगो फ्लाइट में रुकावट कैसे एक संकट बन गई, जिससे हजारों लोग फंस गए और टिकट की कीमतें रातों-रात बढ़ गईं। किराए में भारी बढ़ोतरी के लिए एयरलाइंस की खिंचाई करते हुए कोर्ट ने पूछा, “जो टिकट 5,000 रुपये में मिलता था, उसकी कीमतें 30,000 से 35,000 तक बढ़ गईं।

22 जनवरी तक जमा करें रिपोर्ट

चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि इस स्थिति से न केवल यात्रियों को “परेशानी और परेशानी” हुई, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा, जो तेज और आसान यात्रा पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। बेंच ने मामले पर 90 मिनट से ज़्यादा समय तक सुनवाई की और केंद्र से कहा कि वह 22 जनवरी तक सीलबंद लिफाफे में चल रही कमिटी की जांच रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखे।

दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा

पीटीआई के मुताबिक, किराए में भारी बढ़ोतरी के लिए एयरलाइंस की खिंचाई करते हुए कोर्ट ने पूछा, “जो टिकट 5,000 रुपये में मिलता था, उसकी कीमतें 30,000 से 35,000 तक बढ़ गईं। अगर कोई संकट था, तो दूसरी एयरलाइंस को फ़ायदा उठाने की इजाज़त कैसे दी जा सकती थी? यह (टिकट की कीमत) 35,000 और 39,000 रुपये तक कैसे जा सकती है? दूसरी एयरलाइंस चार्ज कैसे लेना शुरू कर सकती हैं?”

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और DGCA द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों को मानते हुए, कोर्ट ने सवाल किया कि स्थिति को इस हद तक बिगड़ने कैसे दिया गया। न्यूज़ एजेंसी ने बेंच के हवाले से कहा, “हमें इस बात से परेशानी है कि ऐसी स्थिति कैसे पैदा होने दी गई, जिससे देश भर के एयरपोर्ट पर लाखों पैसेंजर फंस गए।”

हालांकि, जजों ने कहा कि चूंकि सरकार की बनाई कमेटी पहले से ही इस मामले की जांच कर रही है, इसलिए वह इस रुकावट के सही कारणों पर कोई कमेंट नहीं करेगी, रिपोर्ट में आगे कहा गया। कथित तौर पर कहा गया, “हालांकि हमने पब्लिक इंटरेस्ट में इस मुद्दे का संज्ञान लिया है, हम यह साफ करते हैं कि इन टिप्पणियों का मकसद यह पक्का करना है कि सरकार और एयरलाइन (इंडिगो) दोनों की तरफ से पब्लिक इंटरेस्ट को सबसे अच्छा रखा जाए।”

बढ़ोतरी को ‘कंट्रोल और लिमिट किया गया’

सुनवाई के दौरान, सरकार के वकील ने कहा कि यह अफरा-तफरी गाइडलाइंस के कई उल्लंघनों की वजह से हुई, खासकर क्रू के फ्लाइट-ड्यूटी घंटों से जुड़ी गाइडलाइंस के। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारियों ने किराए में बढ़ोतरी को “कंट्रोल और लिमिट” किया, जो पहले कभी नहीं किया गया था। केंद्र और DGCA ने कोर्ट को आगे बताया कि रेगुलेटरी सिस्टम मौजूद थे, और कहा कि इंडिगो को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और उसने “बहुत माफ़ी मांगी थी”।

