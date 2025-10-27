Hindustan Hindi News
how amrita killed her live in partner in delhi
घी, शराब और धमाका... UPSC छात्र की लिव इन पार्टनर ने बहुत दिमाग लगाकर किया कत्ल, पुलिस भी हैरान

घी, शराब और धमाका... UPSC छात्र की लिव इन पार्टनर ने बहुत दिमाग लगाकर किया कत्ल, पुलिस भी हैरान

संक्षेप: पति की हत्या करके नीले सिलेंडर में भर देने वाली मुस्कान या पति को हनीमून पर ले जाकर जान लेने की आरोपी सोनम रघुवंशी की क्रूरता और कातिल दिमाग की साजिश तो आपने सुनी ही है। अब दिल्ली की अमृता ने लिव इन पार्टनर की हत्या में जो दिमाग लगाया वह और भी ज्यादा चौंकाने वाली है।

Mon, 27 Oct 2025 02:30 PM
पति की हत्या करके नीले सिलेंडर में भर देने वाली मुस्कान या पति को हनीमून पर ले जाकर जान लेने की आरोपी सोनम रघुवंशी की क्रूरता और कातिल दिमाग की साजिश तो आपने सुनी ही है। अब दिल्ली की अमृता ने लिव इन पार्टनर की हत्या में जो दिमाग लगाया वह और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। पिछले दिनों राजधानी के गांधी विहार इलाके में सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले 32 साल के एक युवक रामकेश मीणा की लाश जले हुए एक फ्लैट से बरामद हुई थी। शुरुआत में समझा गया कि एसी में ब्लास्ट या शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लगी और एलपीजी सिलेंडर में धमाका भी हो गया। लेकिन जांच के दौरान बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ।

मीणा की लाश मिलने के कई दिन बाद पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। जिसमें मुख्य आरोपी उसकी 21 साल की लिव इन पार्टनर अमृता चौहान है जो फॉरेंसिंक साइेंस में बीएससी कर चुकी है। अमृता के पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप (27) और उसके दोस्त संदीप कुमार (29) को भी पकड़ा गया है। तीनों उत्तर प्रदेश को मुरादाबाद के रहने वाले हैं।

अमृता और मीणा मई से एक साथ लिव इन पार्टनर के तौर पर रह रहे थे। कुछ महीने साथ रहने के बाद अमृता को एक दिन पता चला कि रामकेश मीणा ने चुपके से उसके प्राइवेट वीडियो बना लिए हैं। अमृता ने रामकेश को इन्हें डिलीट करने को कहा, लेकिन वह इसके लिए राजी नहीं था। कई बार कहने के बाद भी जब रामकेश नहीं माना तो अमृता ने पुलिस से शिकायत करने की बजाय एक खौफनाक साजिश रचनी शुरू कर दी।

अमृता ने अपनी साजिश में पुराने प्रेमी सुमित को मोहरा बनाया। सुमित भी अमृता की मदद के लिए तैयार हो गया। उसने अपने करीबी दोस्त संदीप को भी मदद के लिए अपने साथ जोड़ लिया। डीसीपी नॉर्थ राजा बांठिया के मुताबिक, 5-6 अक्टूबर की रात तीनों मुरादाबाद से दिल्ली पहुंचे। मीणा की हत्या के लिए साजिश के तहत वे गांधी विहार में एक इमारत की चौथी मंजिल पर पहुंचे जहां रामकेश रहकर आईएएस-आईपीएस बनने की तैयारी करता था।

घटना की जांच के दौरान पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो पता चला कि धमाके से कुछ देर पहले दो मास्क लगाए लोग इमारत में घुसे थे। उनके पीछे एक लड़की भी थी। तड़के 2:57 पर पहले वह लड़की और फिर दो युवक इमारत से निकलते हुए भी दिखे। इसके कुछ देर बाद ही वहां धमाके के साथ आग लग जाती है।

आग लगने से पहले इमारत में तीन लोगों को घुसते और निकलते देखकर पुलिस को शक हुआ तो पड़ताल और आगे बढ़ाई गई। इस बीच फॉरेंसिक जांच में कुछ ऐसी चीजें सामने आई जिससे साफ हो गया कि यह हादसा नहीं हत्या है। पुलिस ने जब मीणा के लिव इन पार्टनर की पड़ताल शुरू की और उसके मोबाइल नंबर का रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि घटना के वक्त वह आसपास ही थी। कॉल डिटेल्स को देखने के बाद पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था।

पुलिस ने अमृता की गिरफ्तारी के लिए मुरादाबाद में कई जगहों पर छापेमारी की और 18 अक्टूबर को उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसने कबूल कर लिया कि किस तरह उसने अपने पूर्व प्रेमी सुमित और उसके दोस्त संदीप के साथ पहले मीणा की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर आग में जला दिया।

डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Delhi News Delhi Crime
