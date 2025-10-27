घी, शराब और धमाका... UPSC छात्र की लिव इन पार्टनर ने बहुत दिमाग लगाकर किया कत्ल, पुलिस भी हैरान

संक्षेप: पति की हत्या करके नीले सिलेंडर में भर देने वाली मुस्कान या पति को हनीमून पर ले जाकर जान लेने की आरोपी सोनम रघुवंशी की क्रूरता और कातिल दिमाग की साजिश तो आपने सुनी ही है। अब दिल्ली की अमृता ने लिव इन पार्टनर की हत्या में जो दिमाग लगाया वह और भी ज्यादा चौंकाने वाली है।

पति की हत्या करके नीले सिलेंडर में भर देने वाली मुस्कान या पति को हनीमून पर ले जाकर जान लेने की आरोपी सोनम रघुवंशी की क्रूरता और कातिल दिमाग की साजिश तो आपने सुनी ही है। अब दिल्ली की अमृता ने लिव इन पार्टनर की हत्या में जो दिमाग लगाया वह और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। पिछले दिनों राजधानी के गांधी विहार इलाके में सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले 32 साल के एक युवक रामकेश मीणा की लाश जले हुए एक फ्लैट से बरामद हुई थी। शुरुआत में समझा गया कि एसी में ब्लास्ट या शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लगी और एलपीजी सिलेंडर में धमाका भी हो गया। लेकिन जांच के दौरान बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ।

मीणा की लाश मिलने के कई दिन बाद पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। जिसमें मुख्य आरोपी उसकी 21 साल की लिव इन पार्टनर अमृता चौहान है जो फॉरेंसिंक साइेंस में बीएससी कर चुकी है। अमृता के पूर्व प्रेमी सुमित कश्यप (27) और उसके दोस्त संदीप कुमार (29) को भी पकड़ा गया है। तीनों उत्तर प्रदेश को मुरादाबाद के रहने वाले हैं।

अमृता और मीणा मई से एक साथ लिव इन पार्टनर के तौर पर रह रहे थे। कुछ महीने साथ रहने के बाद अमृता को एक दिन पता चला कि रामकेश मीणा ने चुपके से उसके प्राइवेट वीडियो बना लिए हैं। अमृता ने रामकेश को इन्हें डिलीट करने को कहा, लेकिन वह इसके लिए राजी नहीं था। कई बार कहने के बाद भी जब रामकेश नहीं माना तो अमृता ने पुलिस से शिकायत करने की बजाय एक खौफनाक साजिश रचनी शुरू कर दी।

अमृता ने अपनी साजिश में पुराने प्रेमी सुमित को मोहरा बनाया। सुमित भी अमृता की मदद के लिए तैयार हो गया। उसने अपने करीबी दोस्त संदीप को भी मदद के लिए अपने साथ जोड़ लिया। डीसीपी नॉर्थ राजा बांठिया के मुताबिक, 5-6 अक्टूबर की रात तीनों मुरादाबाद से दिल्ली पहुंचे। मीणा की हत्या के लिए साजिश के तहत वे गांधी विहार में एक इमारत की चौथी मंजिल पर पहुंचे जहां रामकेश रहकर आईएएस-आईपीएस बनने की तैयारी करता था।

घटना की जांच के दौरान पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो पता चला कि धमाके से कुछ देर पहले दो मास्क लगाए लोग इमारत में घुसे थे। उनके पीछे एक लड़की भी थी। तड़के 2:57 पर पहले वह लड़की और फिर दो युवक इमारत से निकलते हुए भी दिखे। इसके कुछ देर बाद ही वहां धमाके के साथ आग लग जाती है।

आग लगने से पहले इमारत में तीन लोगों को घुसते और निकलते देखकर पुलिस को शक हुआ तो पड़ताल और आगे बढ़ाई गई। इस बीच फॉरेंसिक जांच में कुछ ऐसी चीजें सामने आई जिससे साफ हो गया कि यह हादसा नहीं हत्या है। पुलिस ने जब मीणा के लिव इन पार्टनर की पड़ताल शुरू की और उसके मोबाइल नंबर का रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि घटना के वक्त वह आसपास ही थी। कॉल डिटेल्स को देखने के बाद पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था।