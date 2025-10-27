फुलप्रूफ प्लानिंग लेकिन मोबाइल वाली गलती से पकड़ी गई लिव इन पार्टनर की हत्या करने वाली अमृता

संक्षेप: दिल्ली में 21 साल की अमृता ने अपने लिवइन पार्टनर रामकेश मीणा को मौत के घाट उतार दिया और फिर इसे हादसा दिखाने के लिए आग लगा दी। इस घटना से हर कोई हैरान है।

दिल्ली में 21 साल की अमृता ने अपने लिवइन पार्टनर रामकेश मीणा को मौत के घाट उतार दिया और फिर इसे हादसा दिखाने के लिए आग लगा दी। इस घटना से हर कोई हैरान है। इस वारदात को अंजाम देने में आरोपियों ने काफी दिमाग लगाया और अपने जुर्म को छिपाने के लिए हर हथकंडे अपना लिए लेकिन एक गलती ने उनके पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। वो गलती थी अमृता का फोन जिसके जरिए पुलिस हादसे वाले दिन अमृता की लोकेशन का पता लगा सकी। मामले में फोरेंसिक साइंस में बीएससी कर रही अमृता, उसके एक्स बॉयफ्रेंड और उनके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सभी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले हैं।

जानकारी के मुताबिक पहले अमृता ने दोनों आरोपियों के साथ मिलकर लिव इन पार्टनर हत्या की साजिश रची और बाद में उसके शव को आग लगा दी ताकि यह लगे कि यह आग दुर्घटनावश लगी है। मृतक की पहचान रामकेश मीणा के रूप में की गयी है। वह गांधी विहार स्थित एक इमारत की चौथी मंजिल पर रहता था। 6 अक्टूबर को पुलिस को एसी में विस्फोट के कारण फ्लैट में आग लगने की सूचना मिली। दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाई और कमरे से बुरी तरह जला हुआ शव बरामद किया। शुरुआत में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।

एक गलती से पकड़ी गई अमृता जांच के दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि पांच और छह अक्टूबर की रात को चेहरा ढके दो लोग इमारत में घुसे थे और सुबह लगभग दो बजकर 57 मिनट पर एक महिला उनमें से एक के साथ बाहर निकलती हुई दिखाई दी। उनके जाने के कुछ ही देर बाद आग लग गई। पुलिस को शक था कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि अमृता ही है। इसके बाद जांच आगे बढ़ाई गई। पुलिस ने अमृता के फोन की कॉल डिटेल और अन्य जानकारियां निकाली जिससे पता चला कि हादसे वाले दिन वह क्राइम सीन के आसपास थी। इसके बाेद शक के घेरे में आई अमृत की तलाश के लिए मुरादाबाद में कई जगह छापेमारी की गई और 18 अक्तूबर को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और अपने दो साथियों के नाम भी बताए। इसके बाद उसके दो साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया।