फुलप्रूफ प्लानिंग लेकिन मोबाइल वाली गलती से पकड़ी गई लिव इन पार्टनर की हत्या करने वाली अमृता

Mon, 27 Oct 2025 04:08 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली में 21 साल की अमृता ने अपने लिवइन पार्टनर रामकेश मीणा को मौत के घाट उतार दिया और फिर इसे हादसा दिखाने के लिए आग लगा दी। इस घटना से हर कोई हैरान है। इस वारदात को अंजाम देने में आरोपियों ने काफी दिमाग लगाया और अपने जुर्म को छिपाने के लिए हर हथकंडे अपना लिए लेकिन एक गलती ने उनके पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। वो गलती थी अमृता का फोन जिसके जरिए पुलिस हादसे वाले दिन अमृता की लोकेशन का पता लगा सकी। मामले में फोरेंसिक साइंस में बीएससी कर रही अमृता, उसके एक्स बॉयफ्रेंड और उनके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सभी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले हैं।

जानकारी के मुताबिक पहले अमृता ने दोनों आरोपियों के साथ मिलकर लिव इन पार्टनर हत्या की साजिश रची और बाद में उसके शव को आग लगा दी ताकि यह लगे कि यह आग दुर्घटनावश लगी है। मृतक की पहचान रामकेश मीणा के रूप में की गयी है। वह गांधी विहार स्थित एक इमारत की चौथी मंजिल पर रहता था। 6 अक्टूबर को पुलिस को एसी में विस्फोट के कारण फ्लैट में आग लगने की सूचना मिली। दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाई और कमरे से बुरी तरह जला हुआ शव बरामद किया। शुरुआत में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।

एक गलती से पकड़ी गई अमृता

जांच के दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि पांच और छह अक्टूबर की रात को चेहरा ढके दो लोग इमारत में घुसे थे और सुबह लगभग दो बजकर 57 मिनट पर एक महिला उनमें से एक के साथ बाहर निकलती हुई दिखाई दी। उनके जाने के कुछ ही देर बाद आग लग गई। पुलिस को शक था कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि अमृता ही है। इसके बाद जांच आगे बढ़ाई गई। पुलिस ने अमृता के फोन की कॉल डिटेल और अन्य जानकारियां निकाली जिससे पता चला कि हादसे वाले दिन वह क्राइम सीन के आसपास थी। इसके बाेद शक के घेरे में आई अमृत की तलाश के लिए मुरादाबाद में कई जगह छापेमारी की गई और 18 अक्तूबर को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और अपने दो साथियों के नाम भी बताए। इसके बाद उसके दो साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

क्यों की हत्या

अमृता ने जांचकर्ताओं को बताया कि मीणा ने उसके अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिए थे और उन्हें डिलीट करने से इनकार कर दिया था। उसने यह बात अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बताई जिससे वह आग बबूला हो गया और मीणा को खत्म करने का फैसला कर लिया। पुलि के मुताबिक तीनों ने मीणा का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और फिर उस पर तेल, घी और शराब छिड़क दी। महिला के पूर्व प्रेमी ने एक गैस सिलेंडर का वाल्व खोलकर उसमें लगा दी, जिससे विस्फोट हो गया। वह एलपीजी वितरक का काम करता था। इसके बाद वे मीणा की हार्ड डिस्क, लैपटॉप और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों के पास से एक हार्ड डिस्क, एक ट्रॉली बैग, मृतक की कमीज और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है।

