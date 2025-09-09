'छत पर गेट खुला होता तो...'; फरीदाबाद की ग्रीन फील्ड कॉलोनी में कैसे 3 लोगों का काल बना एसी

फरीदाबाद की ग्रीन फील्ड कॉलोनी में रविवार रात 3 बजे चार मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर एसी का कम्प्रेसर फटने से भीषण आग लग गई। इससे निकले धुएं से दूसरी मंजिल पर रह रहे पति-पत्नी और उनकी बेटी की दम घुटने से मौत हो गई। हादसे में एक पालतू कुत्ते की भी मौत हो गई।

फरीदाबाद की ग्रीन फील्ड कॉलोनी में रविवार रात 3 बजे चार मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर एसी का कम्प्रेसर फटने से भीषण आग लग गई। इससे निकले धुएं से दूसरी मंजिल पर रह रहे पति-पत्नी और उनकी बेटी की दम घुटने से मौत हो गई। हादसे में एक पालतू कुत्ते की भी मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान मूलरूप से जबलपुर निवासी 52 वर्षीय सचिन कपूर, उनकी पत्नी 46 वर्षीय रिंकू और 13 वर्षीय बेटी सुजान के रूप में हुई है। 24 वर्षीय बेटे आर्यन को नजदीकी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। सचिन कपूर करीब 25 सालों से एनसीआर में रहते थे। वह करीब आठ साल पहले दिल्ली के राजौरी गार्डन से फरीदाबाद में रहने आए थे। वह शेयर बाजार में निवेश आदि का काम करते थे। सचिन ग्रीन फील्ड कॉलोनी के बी-ब्लॉक स्थित चार मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर किराए पर रहते थे। तीसरी मंजिल पर उनका ऑफिस था। वहां वह अपने बेटे आर्यन के साथ शेयर बाजार का काम करते थे।

आधे घंटे तक सीढ़ियों पर फंसा रहा परिवार पति-पत्नी और बेटी की मौत से हर कोई गमगीन है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इमारत की छत का गेट खुला रहता तो शायद तीनों की जान बच सकती थी। चार मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर आग लगने के बाद जान बचाने के लिए सभी सीढ़ियों से छत की ओर भागे थे, लेकिन वहां छत का गेट बंद था। इससे सभी सीढ़ियों पर आधे घंटे तक फंसे रहे और परिवार के तीन सदस्यों की दम घुटने से मौत हो गई।

हादसे का शिकार हुए सचिन कपूर दो भाई थे। उनके बड़ा भाई नितेश भी ग्रीनफील्ड कॉलोनी में आसपास ही रहते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक, सचिन काफी हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति थे। सचिन का करीब 23 वर्षीय बेटा आर्यन कपूर उत्तराखंड के देहरादून से बीसीए की पढ़ाई कर आया था। उनकी 13 वर्षीय बेटी सुजान एक निजी स्कूल में सातवीं कक्षा की छात्रा थी। रात के करीब 10 बजे परिवार के सभी सदस्य खाना खाने के बाद अपने-अपने कमरे में सो गए थे। करीब 3 बजे इमारत की पहली मंजिल पर आग लगने का शोर उन्हें सुनाई दिया। पहले सचिन कपूर ही अपने रूम से बाहर निकले और आग लगी देखकर परिवार के सभी सदस्यों को जगाया।

चौथी मंजिल के लोग नहीं निकले बाहर स्थानीय लोगों ने बताया कि चौथी मंजिल पर रजत और हिमांश गोयल दोनों भाई परिवार के साथ रहते हैं। उन्होंने ही डायल-112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी थी। बताया जा रहा है कि उनके परिवार में छोटे बच्चे हैं। ऐसे में फ्लैट में धुंआ न भर जाए, उन्होंने अंदर ही रहना मुनासिब समझा। छत रजत गोयल की है। ऐसे में वह सुरक्षा के लिहाज छत के दरवाजे पर ताला लगाकार रखते हैं।