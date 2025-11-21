कैसे डांस की चेतावनी के बाद दिल्ली के छात्र ने कर ली खुदकुशी, दिल्ली सुसाइड केस में बड़ा खुलासा

Hindustan Hindi News
दिल्ली में 16 साल के छात्र शौर्य पाटिल ने मेट्रो स्टेशन से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस घटना ने स्कूल के माहौल और शिक्षकों के व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया गया है कि शौर्य का टखना मुड़ गया था, जिस वजह से उसने स्कूल में डांस परफॉर्मेंस करने से मना कर दिया था।

Fri, 21 Nov 2025 02:29 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में 16 साल के छात्र शौर्य पाटिल ने मेट्रो स्टेशन से कूदकर आत्महत्या कर ली। इस घटना ने स्कूल के माहौल और शिक्षकों के व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया गया है कि शौर्य का टखना मुड़ गया था, जिस वजह से उसने स्कूल में डांस परफॉर्मेंस करने से मना कर दिया था। लेकिन, उसी सुबह उसके शिक्षकों ने उसे बुरी तरह डांटा और कुछ ऐसी बातें कहीं, जिससे वह बहुत टूट गया।

'टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आरोप है कि टीचर ने डांस प्रैक्टिस की चेतावनी देते हुए काफी कुछ कह दिया था। अपमान से परेशान होकर शौर्य स्कूल के पिछले गेट से बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद, खबर आई कि उसने मेट्रो स्टेशन से कूदकर अपनी जान दे दी है।

सुसाइड नोट में लिखी दर्दनाक बातें

शौर्य के स्कूल बैग से एक हाथ से लिखा हुआ सुसाइड नोट मिला है। इस नोट में उसने अपनी मौत के लिए शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराया है। उसने सुसाइड नोट में लिखा, स्कूल स्टाफ ने इतना कुछ कह दिया कि मुझे यह करना पड़ा। मेरी आखिरी इच्छा है कि उन पर कार्रवाई की जाए, ताकि कोई और छात्र ऐसा न करे। मुझे माफ़ कर देना, लेकिन शिक्षकों ने मेरे साथ ऐसा किया। नोट में उन शिक्षकों के नाम भी लिखे हैं, जिन्होंने कथित तौर पर उसे अपमानित किया था। शौर्य ने अपने परिवार से माफ़ी मांगी है और अनुरोध किया है कि उसके अंग दान कर दिए जाएं।

सपने देखता था शौर्य

शौर्य एक डांसर बनना चाहता था और अपने पोर्टफोलियो को मज़बूत करने के लिए ड्रामा क्लब में भी खूब भाग लेता था। लेकिन उसके दोस्तों ने बताया कि ड्रामा टीचर उसे हमेशा तंग करती थी और ओवरएक्टिंग करने का ताना मारती थी। दोस्तों के अनुसार, यह पहली बार नहीं था। स्कूल में कई छात्र शिक्षकों के कठोर व्यवहार की शिकायत करते थे। दिल्ली पुलिस ने शौर्य की आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में चार शिक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है।

वहीं उसके चाचा आदेश मुले ने कहा, मेरे भतीजे की आत्महत्या के तुरंत बाद, उसके पिता, जो महाराष्ट्र में थे, को एक गुमनाम कॉल आया। हम तुरंत मेट्रो स्टेशन पहुंचे और देखा कि लोग बच्चे को अस्पताल ले जा रहे थे। वह ऐक्टर के रूप में अपना करियर बनाना चाहता था। बच्चों को केवल परीक्षा और अंकों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उनके अद्वितीय गुणों के लिए पहचाना जाना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा, बच्चा 4-5 महीनों से अपने शिक्षकों के बारे में शिकायत कर रहा था, जिनका नाम उसने सुसाइड नोट में लिखा है। माता-पिता ने शिक्षकों और प्रिंसिपल से भी बात की थी। उसके दोस्तों ने बताया कि घटना से पहले के 4 दिनों में ताने और उत्पीड़न बढ़ गया था। स्कूल ने कोई कार्रवाई नहीं की।

