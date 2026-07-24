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राहुल खींच रहे PM मोदी की टांग, उधर कांग्रेस MP ने ही कर दी केंद्र की बड़ी मदद; सोनम वांगचुक ने यूं ही नहीं तोड़ा अनशन

By Pramod Praveen
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन खत्म कराने में एक कांग्रेस सांसद ने केंद्र सरकार की बड़ी मदद की है। उनका नाम विवेक तन्खा है, जो मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। वह सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकील हैं, जिन्होंने सोनम का केस लड़ा था।

Gurugram, Jul 24 (ANI): Union Minister JP Nadda and Union MoS Jitendra Singh pose for a group photo as they visit environmentalist Sonam Wangchuk at Medanta Hospital following the end of his hunger strike, in Gurugram on Friday. (Sonam Wangchuk YouTube/ANI Video Grab)
सोनम वांगचुक ने गुरुवार देर रात अपना अनशन तोड़ दिया।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नीट पेपर लीक मामले और 20 जुलाई को राजधानी दिल्ली में संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुए हुए पुलिसिया जुल्म के खिलाफ केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। साथ ही पीएम मोदी से माफी मांगने की भी मांग कर रहे हैं। इस बीच, खबर आई है कि उनकी ही पार्टी के एक सांसद की मदद से केंद्र सरकार ने पिछले 26 दिनों से अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाया है। यह मोदी सरकार के लिए रणनीतिक मोर्चे पर एक बड़ी जीत है। वांगचुक जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन का मुख्य चेहरा हैं।

गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने कल देर रात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और लद्दाख एपेक्स बॉडी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में 26 दिन बाद अनशन तोड़ दिया था। अनशन तोड़ते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ लंबी बातचीत के बाद परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही के मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने, नीट परीक्षा पेपर लीक से जुड़े आत्महत्या पीड़ितों के परिवारों को उचित मुआवजा देने तथा शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों पर कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मिलने और किसी हिंसा की आशंका को देखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया है।

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तीन दिनों तक चली लंबी बातचीत

इस बीच, खबर आई है कि एक कांग्रेस सांसद ने तीन दिनों तक चली लंबी बातचीत और गहन विचार-विमर्श के बाद, सरकार और वांगचुक के बीच एक बीच का रास्ता निकाला था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने सरकार और वांगचुक के बीच बातचीत शुरू करने और दोनों पक्षों को मंज़ूर कोई बीच का रास्ता निकालने में एक अहम सेतु के रूप में भूमिका निभाई। तन्खा उन वकीलों में शामिल थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वांगचुक का नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) वाला केस लड़ा था और उन्हें एक्टिविस्ट का करीबी माना जाता है।

बिगड़ती सेहत और तन्खा की मध्यस्थता

अनशन के कारण सोनम वांगचुक की सेहत लगातार गिर रही थी और उनका वजन 11 किलो से अधिक कम हो गया था। सूत्रों के अनुसार, सांसद विवेक तन्खा ने मानवीय आधार पर इस गतिरोध को खत्म करने के लिए पहल की। उन्होंने सरकार और वांगचुक के बीच संवाद का रास्ता खोला ताकि उनके जीवन को बचाया जा सके। सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने 20 जुलाई की शाम को ही वांगचुक से संपर्क करने की कोशिश शुरू कर दी थी, जब संसद की ओर मार्च के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे।

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सरकार का लिखित आश्वासन

इसके बाद 21 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वांगचुक से मुलाकात की थी और उन्हें मुद्दों पर संसद में चर्चा का आश्वासन दिया था। हालांकि, वांगचुक एक लिखित आश्वासन पर अड़े हुए थे। 23 जुलाई की देर रात, सरकार ने लिखित आश्वासन देते हुए वादा किया कि जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वाले युवाओं के खिलाफ कोई दंडात्मक या प्रतिशोधात्मक कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और संसद के अंदर पेपर लीक जैसे मुद्दे पर चर्चा होगी। सरकार ने वांगचुक को यह भी लिखित आश्वासन दिया है कि नीट (NEET) पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले पीड़ितों को उपयुक्त मुआवजा दिया जाएगा।

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लद्दाख के नेताओं की अहम भूमिका

इस पूरे घटनाक्रम में लद्दाख के नागरिक समाज के नेताओं का भी बड़ा योगदान रहा। उन्होंने अस्पताल में वांगचुक से मुलाकात कर उन्हें अनशन समाप्त करने के लिए मनाया। उनका तर्क था कि लद्दाख की क्षेत्रीय मांगों को लेकर सरकार के साथ होने वाली आगामी वार्ताओं का नेतृत्व करने के लिए वांगचुक का स्वस्थ रहना जरूरी है। सरकार ने लद्दाख के नेताओं को भी आश्वासन दिया है कि उनके क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए जल्द ही बातचीत शुरू की जाएगी। बता दें कि शुरुआत में आंदोलनकारियों की मुख्य मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा थी, लेकिन बातचीत के बाद वांगचुक ने युवाओं के भविष्य को प्राथमिकता देते हुए अपना रुख नरम कर लिया। वांगचुक का कहना है कि वे नहीं चाहते कि इस आंदोलन में शामिल युवाओं को भविष्य में किसी कानूनी मुसीबत का सामना करना पड़े। उधर CJP अभी भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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