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बड़ी लापरवाही हुई है; अधिकारी ने बताया ग्रेटर नोएडा में कैसे हुई 6 साल के मासूम की मौत

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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ग्रेटर नोएडा की एक कॉलोनी में खोदे गए पानी से भरे गड्ढे में गिरकर 6 साल के बच्चे की डूबकर मौत हो गई। अधिकारी ने कहा है कि इस मामले में बड़ी लापरवाही हुई है। 

बड़ी लापरवाही हुई है; अधिकारी ने बताया ग्रेटर नोएडा में कैसे हुई 6 साल के मासूम की मौत
ग्रेटर नोएडा में पानी से भरे गड्ढे में गिरने से 6 साल के बच्चे की मौत

ग्रेटर नोएडा की एक आवासीय कॉलोनी में बोरिंग के लिए खोदे गए पानी से भरे गड्ढे में गिरने से छह साल एक बच्चे की डूबकर मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, यह घटना शनिवार शाम करीब सात बजे कलाधाम कॉलोनी में उस समय हुई, जब बच्चा गड्ढे के पास अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। पुलिस ने बताया कि बच्चा खेलते समय पानी से भरे गड्ढे में अचानक गिर गया, जिसके बाद परिजनों ने उसे बाहर निकालकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। घटना के सिलसिले में बोरिंग कार्य के लिए जिम्मेदार ठेकेदार को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया।

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अधिकारी ने बताया कैसे हुआ हादसा?

ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के एसीईओ सुनील कुमार सिंह ने कहा, इसमें निश्चित रूप से लापरवाही बरती गई। जिस भी कॉन्ट्रैक्टर ने बोरिंग का काम शुरू किया था, उसने सुरक्षा के जरूरी इंतज़ाम नहीं किए और उसने लगभग 10-15 फीट गहरा गड्ढा खोदा और बिना किसी बैरिकेडिंग के उसे पानी से भर दिया।

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उन्होंने कहा, पता चला है कि मशीन में खराबी की वजह से काम रोक दिया गया था। काम रुका होने के कारण वहां कोई मज़दूर मौजूद नहीं था और ये बच्चे खेलते-खेलते वहां चले गए। बच्चों को गड्ढे की गहराई और उसकी प्रकृति के बारे में पता नहीं था। एक बच्चा लकड़ी या कोई चीज़ उठाने के लिए आगे बढ़ा और डूब गया। यह बहुत दुखद घटना थी। कॉन्ट्रैक्टर, टेक्निकल सुपरवाइजर और अथॉरिटी लेवल के सुपरवाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। टेक्निकल सुपरवाइजर को तत्काल प्रभाव से नौकरी से हटा दिया गया है।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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