PNB से 35 करोड़ लापता होने की क्या पूरी कहानी, नोएडा एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वालों के पैसे भी गायब!
पीड़ित खाताधारकों का आरोप है कि पीएनबी बैंक के कर्मचारियों ने मिलीभगत कर उनके खाते से रकम निकाली है। यह रकम उनकी बिना अनुमति के दूसरे खातों में ट्रांसफर की गई। अधिकांश खाताधारकों के खाते में एक करोड़ से अधिक की राशि थी।
नोएडा के एच्क्षर गांव स्थित पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के कई किसानों ने अपने-अपने बचत खातों और एफडी की रकम से उनकी इजाजत के बिना करीब 35 करोड़ रुपए गायब किए जाने का आरोप लगाया है। किसानों का पैसा गबन करने के मामले में पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों के खिलाफ बीटा दो कोतवाली ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस घटना के विरोध में बुधवार को भी बैंक के बाहर खाताधारकों ने हंगामा किया। बैंक प्रबंधन से अपना पैसा वापस करने की मांग की।
पीड़ित खाताधारक श्रीचंद, करतारी, अतेंद्र, चतर सिंह, सुनीता, सरोज, संतोष, बसंती, विनीत भाटी, संजय, गजेंद्र, हनीफ खान, धर्म सिंह, सोनू, जगदीश, विजयपाल, अमीचंद, सुभाष, रणपाल, बिजेंद्र सिंह और आकाश भाटी ने पुलिस से शिकायत की है। पीड़ित खाताधारकों का आरोप है कि पीएनबी बैंक के कर्मचारियों ने मिलीभगत कर उनके खाते से रकम निकाली है। यह रकम उनकी बिना अनुमति के दूसरे खातों में ट्रांसफर की गई। जियादातर किसानों के खाते में एक करोड़ से ज्यादा की राशि थी।
किसान संगठनों ने डाला डेरा
गबन के मामले में किसान संगठन विरोध में उतर आए हैं। किसानों ने बैंक के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक एक-एक खातेदार का पैसा उनके खाते में वापस नहीं आ जाता उनका धरना जारी रहेगा।
किसान नेता बृजेश भाटी ने बताया कि आसपास के गांव के 50 से ज्यादा किसानों के खाते में सेंध लगाई गई है। किसानों को एयरपोर्ट से मिले मुआवजे की रकम बैंक के कर्मचारियों ने मिली भगत कर हड़प ली है। किसान नेता आलोक नागर और डॉ. विकास प्रधान ने कहा कि प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। राजकुमार रूपवास ने कहा कि पैसा वापस नहीं मिलने तक यह आंदोलन जारी रहेगा।
बैंक लॉकर देखने पहुंचे लोग
लोगों को डर है कि बैंक के लॉकर से तो उनके गहने गायब नहीं कर दिए। बुधवार को कई लोग अपने लॉकर देखने पहुंचे। हालांकि, बैंक प्रबंधन ने दावा किया है कि किसी के लॉकर से छेड़छाड़ नहीं हुई है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 316 (5) में मुकदमा दर्ज किया है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।
पासबुक में रकम दिखती थी, पर निकलती नहीं थी
खाताधारकों का आरोप है कि जब वे अपने पासबुक की एंट्री करवाते थे तो उसमें पूरी रकम दिखाई देती थी, लेकिन जब वह अपना पैसा निकालते थे तो खाते से पैसा नहीं निकलता था। इस बीच, बैंक के बाहर लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। बुधवार को दिनभर बैंक में लोगों की आवाजाही रही।
ग्रेटर नोएडा के डीसीपी श्रवण कुमार सिंह ने कहा, पीड़ित खाताधारकों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, जिसकी भी भूमिका सामने आएगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पीएनबी की तरफ से शाखा में पूर्व में काम करने वाले कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है। बैंक की अपने स्तर पर जांच जारी है।
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अदिति शर्मा
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