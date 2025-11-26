दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए किस माह लॉन्च होगी आवास योजना, कैसे बुकिंग? डिटेल
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अब सरकारी कर्मचारियों के लिए कर्मयोगी आवासीय योजना लॉन्च करने वाला है। कैसे करा सकेंगे इन फ्लैटों की बुकिंग? योजना की पूरी डिटेल जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली समेत देश भर के सेवानिवृत और कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अब दिसंबर में कर्मयोगी आवासीय योजना लॉन्च करेगा। इसमें पहले चरण में 1168 फ्लैटों के लिए दिसंबर में पंजीकरण प्रकिया शुरू होगी। इन फ्लैटों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सरकारी कर्मचारी बुकिंग कर सकेंगे।
ये कर्मचारी करा सकेंगे बुकिंग
इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू, स्थानीय निकायों और स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत व सेवानिवृत कर्मचारी फ्लैट के पंजीकरण और बुकिंग प्रकिया में हिस्सा ले सकेंगे।
देश के बाकी हिस्सों के कर्मचारियों के लिए भी छूट
दिल्ली समेत देश भर के सरकारी विभागों में कार्यरत और सेवानिवृत्त हो चुके सरकारी कर्मचारियों को इस फ्लैट योजना के तहत 25 फीसदी की छूट मिलेगी।
कैसे और कब बुकिंग?
डीडीए अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत दिसंबर में डीडीए वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किए जाएंगे। इसके बाद श्रेणियों के अनुसार फ्लैटों की बुकिंग को कर्मचारी करा सकेंगे। सरकारी कर्मचारी इन फ्लैटों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बुक कर सकेंगे।
1168 फ्लैट्स की बुकिंग
पहले चरण के तहत 272 एचआईजी, 576 एमआईजी और 320 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के लिए पंजीकरण और बुकिंग शुरू होगी। इसमें कुल 1168 फ्लैट बुकिंग के लिए उपलब्ध होंगे।
पहले चरण में यहां मिलेंगे फ्लैट
इसके बाद अगले दो चरणों के मद्देनजर 2088 फ्लैटों के पंजीकरण और बुकिंग प्रकिया भी शुरू की जाएगी। पहले चरण के लिए नरेला के पॉकेट नौ में सेक्टर-ए1 से ए4 में नए 1168 फ्लैट तैयार किए गए हैं।
बाद में इन सेक्टर में फ्लैट
बाद में इन्हीं सेक्टर के पॉकेट छह में 936 फ्लैटों की और अन्य पॉकेट में 1152 फ्लैट के लिए पंजीकरण और बुकिंग शुरू की जाएगी। इनमें एचआईजी, एमआईजी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैटों को शामिल किया जाएगा।
क्या कीमत?
अधिकारियों ने बताया कि कर्मयोगी आवास योजना में फ्लैटों की कीमत की सूचना आवासीय योजना के लॉन्च होने के समय बताई जाएगी। इसमें टू बीएचके के एमआईजी श्रेणी के फ्लैट एक करोड़ रुपये और इससे अधिक होने की उम्मीद है। वहीं थ्री बीएचके के एचआईजी श्रेणी के फ्लैट दो करोड़ रुपये और इससे अधिक होने की संभावना है।