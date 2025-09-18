दिल्ली में जहां काम करती थी, वहीं से रुपए चुरा रही थी लड़की; पकड़ाई तो किचन में जा उठाया खतरनाक कदम

घटना के बाद जब क्राइम टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर वहां जांच की और करनानी परिवार के सदस्यों के बयान लिए, तो उन्हें बताया कि आशा पिछले एक साल से इस फ्लैट में काम कर रही थी। वह छतरपुर की रहने वाली है।

दिल्ली के एक अपार्टमेंट में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली 18 साल की लड़की हाल ही में बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से कूद गई। जिसके बाद उसे पहले LBS अस्पताल ले जाया गया, फिर वहां से GTB अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस जांच के दौरान पता चला कि वह वर्धन अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में काम करती थी, और उसी की खिड़की से वह कूदी है। बाद में जब पुलिस ने फ्लैट में रहने वाले परिवार से पूछताछ की तो उन्होंने लड़की पर 3 हजार रुपए चुराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। और कहा कि इसी दौरान फ्लैट मालिक की पत्नी ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद वह तीसरी मंजिल पर स्थित फ्लैट से कूद गई। फिलहाल लड़की की हालत गंभीर है और उसका इलाज ICU में चल रहा है।

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि 17 सितंबर को शाम करीब सवा पांच बजे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल से एक MLC कॉल प्राप्त हुई जिसमें छत से गिरने के बाद एक लड़की के भर्ती होने की सूचना दी गई। पीड़िता की पहचान 18 वर्षीय आशा, पिता स्वर्गीय राकेश के रूप में हुई। जो कि झुग्गी संख्या 265, गली संख्या 6, अल्लाह कॉलोनी की निवासी है। पुलिस ने बताया कि वह मूल रूप से मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित जिगमन गांव की रहने वाली है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि वह वर्धन अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर रहने वाले अशोक करनानी (49) के फ्लैट में घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी।

घटना के बाद जब क्राइम टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर वहां जांच की और करनानी परिवार के सदस्यों के बयान लिए, तो उन्हें बताया कि आशा पिछले एक साल से इस फ्लैट में काम कर रही थी। इसी दौरान घटना वाले दिन की जानकारी देते हुए अशोक करनानी की पत्नी श्वेता ने दावा किया कि उस दिन उन्होंने आशा को 3 हजार रुपए चुराते हुए पकड़ा था। इसके बाद वह घबराते हुए भागकर किचन में गई और वहां लगी छोटी सी खिड़की से बाहर कूद गई।