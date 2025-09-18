House help jumped from third floor of apartment, when She caught stealing money from her work place in Delhi दिल्ली में जहां काम करती थी, वहीं से रुपए चुरा रही थी लड़की; पकड़ाई तो किचन में जा उठाया खतरनाक कदम, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में जहां काम करती थी, वहीं से रुपए चुरा रही थी लड़की; पकड़ाई तो किचन में जा उठाया खतरनाक कदम

घटना के बाद जब क्राइम टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर वहां जांच की और करनानी परिवार के सदस्यों के बयान लिए, तो उन्हें बताया कि आशा पिछले एक साल से इस फ्लैट में काम कर रही थी। वह छतरपुर की रहने वाली है।

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्लीThu, 18 Sep 2025 05:04 PM
दिल्ली के एक अपार्टमेंट में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली 18 साल की लड़की हाल ही में बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से कूद गई। जिसके बाद उसे पहले LBS अस्पताल ले जाया गया, फिर वहां से GTB अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस जांच के दौरान पता चला कि वह वर्धन अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में काम करती थी, और उसी की खिड़की से वह कूदी है। बाद में जब पुलिस ने फ्लैट में रहने वाले परिवार से पूछताछ की तो उन्होंने लड़की पर 3 हजार रुपए चुराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। और कहा कि इसी दौरान फ्लैट मालिक की पत्नी ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद वह तीसरी मंजिल पर स्थित फ्लैट से कूद गई। फिलहाल लड़की की हालत गंभीर है और उसका इलाज ICU में चल रहा है।

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि 17 सितंबर को शाम करीब सवा पांच बजे लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल से एक MLC कॉल प्राप्त हुई जिसमें छत से गिरने के बाद एक लड़की के भर्ती होने की सूचना दी गई। पीड़िता की पहचान 18 वर्षीय आशा, पिता स्वर्गीय राकेश के रूप में हुई। जो कि झुग्गी संख्या 265, गली संख्या 6, अल्लाह कॉलोनी की निवासी है। पुलिस ने बताया कि वह मूल रूप से मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित जिगमन गांव की रहने वाली है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि वह वर्धन अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर रहने वाले अशोक करनानी (49) के फ्लैट में घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी।

घटना के बाद जब क्राइम टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर वहां जांच की और करनानी परिवार के सदस्यों के बयान लिए, तो उन्हें बताया कि आशा पिछले एक साल से इस फ्लैट में काम कर रही थी। इसी दौरान घटना वाले दिन की जानकारी देते हुए अशोक करनानी की पत्नी श्वेता ने दावा किया कि उस दिन उन्होंने आशा को 3 हजार रुपए चुराते हुए पकड़ा था। इसके बाद वह घबराते हुए भागकर किचन में गई और वहां लगी छोटी सी खिड़की से बाहर कूद गई।

पुलिस की जांच में पता चला कि घटना के वक्त करनानी परिवार की चार महिलाएं घर में मौजूद थीं। घटना के बाद घायल हो चुकी आशा को पहले लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, फिर वहां से उसे गुरु तेग बहादुर अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया, जहां पर फिलहाल ICU में उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि वर्तमान हालत में वह बयान देने की स्थिति में नहीं बताया है। पुलिस का कहना है कि आशा की हालत में सुधार होने के बाद उसका बयान लिया जाएगा।