दिल्ली के ज्वाला नगर में ट्रेनों के कंपन से गिरा मकान; MCD ने जताई आशंका, कहा- महज 24 मीटर दूर थी रेलवे लाइन
स्थानीय लोगों और दिल्ली के RWA संगठन से जुड़े प्रतिनिधियों का कहना है कि हर बार की तरह इस बार भी एमसीडी प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है।
राहुल मानव, नई दिल्ली।
दिल्ली में शाहदरा इलाके के ज्वाला नगर में स्थित मुकेश नगर में मंगलवार सुबह एक मकान ढह गया था, जिसके बाद एमसीडी प्रशासन ने पास ही स्थित रेलवे ट्रैक से निकलने वाली ट्रेनों से होने वाले कंपन को इस हादसे की प्रमुख वजह होने को लेकर आशंका जताई है। इस मामले को लेकर एमसीडी प्रशासन ने मंगलवार देर शाम को बयान जारी किया। निगम अधिकारियों के अनुसार रेलवे की भूमि पर ढही इमारत का अतिक्रमण था, यह इमारत रेलवे लाइन से महज 24 मीटर की दूरी पर स्थित थी। लगातार ट्रेनों के गुजरने से होने वाले कंपन के कारण समय के साथ मकान की संरचना कमजोर हुई हो सकती है। हालांकि, इसे हादसे का संभावित कारण माना जा रहा है। वास्तविक वजह तकनीकी जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसे में जो मकान ढहा वह करीब 40 से 50 साल पुराना बताया जा रहा है। यह रेलवे की जमीन पर झिलमिल वार्ड में बना हुआ था। करीब 20 वर्ग गज के प्लॉट पर बने इस मकान में भूतल, पहली मंजिल और दूसरी मंजिल का आंशिक निर्माण था। इसकी छत लाल पत्थर के स्लैब और लोहे के गार्डर से बनी हुई थी।
रेलवे लाइन के नजदीक थी इमारत
अधिकारियों के अनुसार हादसे में पहली मंजिल की लाल पत्थर की छत और दूसरी मंजिल को सहारा देने वाले लोहे के गार्डर गिर गए। इससे मकान का हिस्सा ढह गया। पुरानी इमारतों में समय के साथ निर्माण सामग्री और सहायक ढांचे की मजबूती प्रभावित हो सकती है। ऐसे में रेलवे लाइन के नजदीक होने के कारण ट्रेनों के आवागमन से पैदा होने वाले कंपन का असर भी जांच के दायरे में है। तकनीकी जांच में यह पता लगाया जाएगा कि मकान की संरचनात्मक कमजोरी, निर्माण की स्थिति और ट्रेनों के कंपन की इसमें कितनी भूमिका रही।
निगम पर लगा लापरवाही का आरोप
दिल्ली नगर निगम प्रशासन पर शाहदरा के ज्वाला नगर में स्थित इमारत गिरने के मामले में पल्ला झाड़ने का आरोप लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में स्थानीय लोगों और दिल्ली के RWA संगठन से जुड़े प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि हमेशा की तरह इस बार भी एमसीडी प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। साकेत के हौजरानी, सत्य निकेतन व अन्य घटनाओं की तरह इस बार भी निगम प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से बचता नजर आ रहा है। यदि, इमारत अनधिकृत भूमि पर या अवैध कब्जे के तहत बनी हुई थी, तो अब तक निगम प्रशासन सो रहा था, या इस मामले में बिल्कुल भी कार्रवाई के नोटिस जारी नहीं किए गए।
लगातार इमारतों का गिरना, विभागों की लापरवाही: RWA
दिल्ली के विभिन्न RWA संगठनों के प्रतिनिधियों व स्थानीय लोगों ने दिल्ली सरकार के विभागों, एमसीडी, दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सेवा (DFS), रेलवे से विभागों पर सवाल उठाए। RWA के प्रतिनिधियों ने विभागों पर लापरवाही के आरोप लगाए। RWA के सदस्यों ने आरोप लगाया कि विभागों की प्रशासनिक लापरवाही व जमीनी स्तर पर खतरनाक, जर्जर, अवैध तरीके से निर्माणाधीन इमारतों पर, सरकारी भूमि व सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे के तहत बनाई गई इमारतों पर कोई कार्रवाई न होने के कारण दिल्ली में लगातार इमारतों के गिरने के हादसे हो रहे हैं। सत्य निकेतन समेत लगातार पूर्वी दिल्ली, पुरानी दिल्ली में इस वर्ष इमारतों के ढहने की घटनाएं सामने आई हैं। इसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन इसके बाद भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई।
खतरनाक व जर्जर इमारतों पर कार्रवाई के निर्देश दिए
निगम की स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा, निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने मंगलवार को खतरनाक व जर्जर इमारतों के मामले को लेकर सभी जोन उपायुक्तों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि खतरनाक व जर्जर इमारतों की पहचान करें। अवैध तरीके से निर्माण कार्य करने , निगम के भवन उपनियमों व दिल्ली मास्टर प्लान के नियमों का उल्लंघन करने, अवैध तरह से कब्जे किए गए बनाई इमारतों पर नियमित निरीक्षण कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसमें जहां भी सुरक्षा संबंधी खतरा की जानकारी सामने आने के बाद समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को कम किया जा सके।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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