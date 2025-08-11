नूंह में दर्दनाक हादसा, मकान ढहने से 2 बच्चों की मौत; 3 लोग घायल

हरियाणा के नूंह जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। एक मकान के ढह जाने से 2 बच्चों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण मकान जर्जर हो गया था। घर में 3 बच्चों सहित परिवार के 5 लोग सो रहे थे।

हरियाणा के नूंह जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। एक मकान के ढह जाने से 2 बच्चों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण मकान जर्जर हो गया था। पुलिस ने सोमवार को घटना की जानकारी देते हुए बताया कि रीठड़ गांव में स्थित घर रविवार देर रात उस दौरान ढह गया, जब 3 बच्चों सहित परिवार के 5 लोग सो रहे थे।

पीड़ितों में से एक सलीम ने पुलिस को बताया कि वह सो रहा था, तभी घर की एक दीवार ढह गई। इससे दो कमरों की छत गिर गई। इससे पूरा परिवार मलबे में दब गया। पुलिस के साथ ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पीड़ितों को बचाने का काम शुरू किया। तमाम कोशिशों के बावजूद 7 साल की नायरा और 12 साल के उमर ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।

सलीम, उसकी पत्नी और पांच साल के बेटे को गंभीर चोट पहुंची। उन्हें नल्हड़ मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। बाद में बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। सलीम के पिता हाजी इकबाल ने बताया कि पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण मकान जर्जर हो गया था।