मकान और इलाज; दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने एक दिन में दिए 2 बड़े तोहफे, लाखों को फायदा
दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने एक दिन में दो बड़ी खुशखबरी दी है। एक तरफ जहां 4-5 लाख झुग्गीवासियों को मकान देने का फैसला किया गया है तो दूसरी तरफ श्रमिकों और उनके परिवारों को मुफ्त इलाज मिलेगा।
दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने एक ही दिन में दो ऐसे बड़े फैसले लिए जिनसे लाखों गरीबों को बड़ा फायदा मिलेगा। एक तरफ जहां 1 जनवरी 2025 तक झुग्गी बस्ती में बसे सभी पात्र परिवारों को पक्का मकान देने का फैसला लिया गया है तो राजधानी के भवन निर्माण श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत उन्हें 2 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज मिलेगा। इन दोनों फैसलों से लाखों परिवारों को फायदा मिलने वाला है।
झुग्गीवालों को पक्का मकान
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) की 36वीं बोर्ड बैठक में झुग्गी पुनर्वास के लिए कटऑफ तिथि बढ़ाकर एक जनवरी 2025 करने का निर्णय लिया गया। इससे जेजे बस्तियों में रहने वाले करीब चार से पांच लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में सरकार हर गरीब को पक्का घर के संकल्प पर काम कर रही है। मंगलवार को सचिवालय में हुई बैठक में इसी के आधार पर फैसला लिया गया। लंबे समय से पुरानी पात्रता तिथि के कारण बड़ी संख्या में परिवार पुनर्वास के लाभ से वंचित रह जाते थे।
4-5 लाख परिवारों को फ्लैट मिलेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई कट-ऑफ तिथि तय होने से अब अधिक से अधिक पात्र परिवारों को इसका लाभ मिल सकेगा। सीएम ने दावा किया कि इस फैसले से चार से पांच लाख परिवारों को पक्के घर मिलेंगे। नागरिक सुविधाओं वाले बहुमंजिला फ्लैट इन्हें उपलब्ध कराए जाएंगे। बैठक में इस पर भी चर्चा हुई कि पात्र परिवारों को उनके वर्तमान आवास के आस-पास ही बसाया जाए। निर्णय लिया गया कि जहां झुग्गीवालों को बसाया जाएगा, वहां नागरिक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी।
क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी
इन कालोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और बच्चों के लिए खेलने के मैदान विकसित किए जाएंगे। नई नीति में पारिवारिक विस्तार की वास्तविक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। अगर किसी झुग्गी में एक ही परिवार के सदस्य अलग-अलग मंजिलों पर अलग इकाइयों में रह रहे हैं तो निर्धारित अतिरिक्त शुल्क के साथ उन्हें भी पुनर्वास के दायरे में शामिल करने पर विचार किया जाएगा। सरकार पीपीपी मॉडल के माध्यम से पुनर्वास कार्यों को कराएगी।
निर्माण श्रमिकों को दो लाख तक मुफ्त इलाज
राजधानी के भवन निर्माण श्रमिकों के लिए दिल्ली कैबिनेट ने मंगलवार को दिल्ली भवन निर्माण श्रमिक स्वास्थ्य योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत राजधानी में 2.70 लाख पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवार को कैशलेस स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिलेगा। श्रमिकों को दो लाख और उनके परिवार को दस लाख की सीमा तक उपचार की सुविधा मिलेगी। योजना के अंतर्गत श्रमिकों और उनके परिवार का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा । पूरी योजना पर प्रतिवर्ष 200 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
कई तरह की बीमारियों का शिकार होते हैं श्रमिक
सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि निर्माण कार्य में जुटे शमिकों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य योजना को मंजूरी दी गई है। निर्माण कार्यों से जुड़े श्रमिकों को अपने कार्य के दौरान पत्थरों को काटने से निकली धूल, रसायनों, अत्यधिक शोर, भारी मशीनों, सामान्य धूल और कठिन श्रम जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसके कारण उन्हें सिलिकोसिस (फेफड़ों की बीमारी), श्वसन संबंधी रोग, त्वचा रोग और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बना रहता है। लंबे समय से इनके लिए कोई स्वास्थ्य योजना नहीं बनाई गई। अब इनकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए नई योजना बनाई गई है।
परिवार को भी मिलेगा लाभ
सीएम ने बताया कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों तथा उनके पात्र परिवारजनों को लाभ मिलेगा। इसमे पति या पत्नी, बच्चे और माता-पिता शामिल हैं। इन्हें सूचीबद्ध अस्पतालों से लाभ मिलेगी। मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों से निशुल्क स्वास्थअय सेवा मिलेगी। पंजीकृत श्रमिक को तय अस्पतालों में दो लाखतक उपचार मिलेगा। इसके साथ एक परिवार के लिए दस लाख की सीमा रखी गई है। उपचार की पूरी प्रक्रिया कैशलेस होगी, जिससे श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।
डिजिटल रिकॉर्ड होगा तैयार
इस योजना में तय किया गया है कि लाभार्थी का डिजिटल स्वास्थ्य रिकार्ड तैयार होगा।इससे एक ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की जाएगी। सरकार तय करेगी कि निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित हो।श्रमिकों के लिए चौबीस घंटे एक फ्री हेल्पलाइन उपलब्ध होगी। इससे सभी मजदूरों और उनके परिवार को लाभ होगा।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
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