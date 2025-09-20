फरीदाबाद में बिना लाइसेंस चल रहे अवैध होटल होंगे सील, नगर निगम ने भेजे सेकेंड नोटिस
फरीदाबाद शहर के बल्लभगढ़ में बिना लाइसेंस के अवैध रूप से चल रहे होटलों को जल्द सील किया जाएगा। नगर निगम ने बल्लभगढ़ जोन से इनकी पहचान करनी शुरू कर दी है। प्रथम चरण में नत्थू कॉलोनी सहित आसपास होटलों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। यहां होटलों को सेकेंड नोटिस दिए जाने लगे हैं।
जॉइंट कमिश्नर करण सिंह भदौरिया ने बताया कि 15 जुलाई 2025 को नत्थू कॉलोनी स्थित लगभग 75 होटलों को नोटिस दिया गया था। इनमें संचालकों से एक माह के भीतर जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया था, लेकिन तय समय सीमा खत्म होने के बाद भी किसी संचालक ने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। निगम अधिकारियों का कहना है कि अब इनको दूसरी बार नोटिस जारी किया जा रहा है। यदि एक सप्ताह के भीतर जवाब नहीं मिला तो संबंधित होटलों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
स्थानीय निवासियों का कहना है कि होटलों में अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं। इसके खिलाफ कई बार शिकायतें की गईं। संयुक्त आयुक्त ने भी माना कि ये सभी होटल रेजिडेंशियल एरिया में बिना नक्शा पास कराए चल रहे हैं। इसकी जांच की जा रही है।
निगम ने 44 होटल संचालकों को नोटिस जारी किए
निगम अधिकारियों का कहना है कि लोगों की शिकायतों और अवैध निर्माण को देखते हुए अब देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जल्द ही सख्त कदम उठाए जाएंगे। नगर निगम के जूनियर इंजीनियर परवेज आलम ने बताया कि दूसरी बार शुक्रवार रात को 44 होटल संचालकों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। बाकी होटल संचालकों को भी सोमवार तक नोटिस जारी होंगे। इससे अन्य होटल संचालकों में हड़कंप मच गया है। कई होटल बंद कर दिए गए हैं और कर्मचारी भी नजर नहीं आ रहे हैं। निगम अधिकारियों का कहना है कि अब किसी भी हाल में अवैध होटलों को बख्शा नहीं जाएगा।