दिल्ली में इस तारीख से लोग ले सकेंगे हॉट-एयर बैलून की सवारी का मजा; जानिए फीस और सभी लोकेशन

दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी को एक बड़ी सौगात देते हुए शहर के बांसेरा इलाके में हॉट-एयर बैलून राइड का ट्रायल रन शुरू किया। इस मौके पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी इसकी सवारी का मजा लिया और फिर मीडिया के साथ अपना अनुभव साझा किया। जिसमें उन्होंने बताया कि राइड का टेस्ट करके वह खुश और संतुष्ट हैं। इस आर्टिकल में हम आपको दिल्ली में शुरू होने जा रही इस हॉट-एयर-बैलून राइड के बारे में वो सब कुछ बता रहे हैं, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हॉट-एयर बैलून राइड 29 नवंबर (शनिवार) से आम लोगों के लिए खुल जाएगी और शहर में चार स्थानों पर लोग इसका मजा ले सकेंगे।

कितना होगा टिकट, कहां-कहां पर मिलेगी सुविधा . LG ने बताया कि एक राइड का टिकट प्रति व्यक्ति 3,000 रुपए होगा, इसमें टैक्स शामिल नहीं हैं।

. अधिकारियों ने बताया कि एक ट्रिप 7 से 12 मिनट की होगी, और हर राइड में चार लोगों के जाने की क्षमता होगी।

. बैलून राइड की शुरुआत शनिवार से बांसेरा में होगी और फिर इसके बाद धीरे-धीरे इसे असिता, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और CWG विलेज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू किया जाएगा।

इससे पहले DDA ने जुलाई में इन चार जगहों पर हॉट एयर बैलून राइड कराने के लिए एक प्राइवेट एजेंसी को फाइनल किया था।

रोजाना चार घंटे की इजाजत होगी इस बारे में एक बयान जारी करते हुए DDA ने कहा, 'रोजाना चार घंटे के लिए टेथर्ड फ्लाइट्स की इजाजत होगी। हालांकि, जरूरत के हिसाब से DDA इसकी संख्या बढ़ा सकता है।'

एजेंसी ने आगे कहा कि नॉर्थ इंडिया में बैलूनिंग का पीक सीजन नवंबर से फरवरी तक होता है। DDA ने कहा कि बांसेरा के बाद बाकी तीन जगहों पर पूरी तरह से लॉन्च होने के बाद, ये राइड्स लोगों और विजिटर्स को दिल्ली के नेचुरल लैंडस्केप, रिवरफ्रंट और सिटीस्केप का एक यूनिक एरियल व्यू देंगी, जिससे शहर के टूरिज्म पोटेंशियल में काफी बढ़ोतरी होगी।

इस बारे में PTI से बात करते हुए एलजी ने कहा, 'मैंने दिल्ली के लोगों से वादा किया था कि हम एंटरटेनमेंट के लिए नई चीजें लाते रहेंगे। हाल ही में कई पार्क और मनोरंजन की जगहें डेवलप की गई हैं, जिनमें हॉट-एयर बैलून फैसिलिटी भी शामिल है, जिसके लिए आज ट्रायल रन शुरू किया गया।' आगे उन्होंने कहा, 'मैंने बैलून राइड का टेस्ट किया, और मैं खुश और संतुष्ट हूं। सेफ्टी के हिसाब से, बैलून से चार रस्सियां ​​बंधी हैं, हर रस्सी की कैपेसिटी सात टन है। आज हम जमीन से 120 फीट की ऊंचाई पर गए।'