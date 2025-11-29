दिल्ली में हॉट एअर बैलून की सवारी; कैसा रहा फर्स्ट एक्सपीरियंस, क्या बोले लोग?
दिल्ली के सरायकाले खां के निकट बांसेरा पार्क में हॉट एअर बैलून की सवारी आम लोगों के लिए शुरू हो गई है। यह रोमांच पसंद लोगों को आकर्षित कर रही है। कैसा रहा इस सवारी का पहला एक्सपीरियंस जानें लोगों की जुबानी…
दिल्ली के सरायकाले खां के निकट बांसेरा पार्क में हॉट एअर बैलून की सवारी आम लोगों के लिए शुरू हो गई है। यह बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक सभी आयु वर्ग के लोगों को आकर्षित कर रही है। शनिवार को इस का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में लोग बांसेरा पार्क पहुंचे। कैसा रहा इस सवारी का पहला एक्सपीरियंस जानें लोगों की जुबानी…
पिंकी और दिनेश कुमार इस सवारी के लिए गाजियाबाद से आए थे, जबकि कई अन्य लोग अपनी बारी सुनिश्चित करने के लिए पहले ही पार्क में पहुंच गए थे। राजौरी गार्डन निवासी 80 वर्षीय अनिल जैन ने कहा कि वह जिज्ञासावश इस गतिविधि को देखने आए थे।
अनिल जैन ने कहा कि मैंने यहां ऐसा कुछ दूसरी बार देखा है। मैंने करीब 25 साल पहले लाल किले के पास हॉट एअर बैलून की सवारी की थी।
हॉट एअर बैलून की सबसे पहले सवारी दीपक जैन ने की। उन्होंने अपनी पत्नी और भाई के लिए 3 टिकटें खरीदी थीं। उन्होंने कहा कि यह हमारा पहला अनुभव था और हम रोमांचित थे। गुब्बारे से हम अक्षरधाम मंदिर, हुमायूं का मकबरा और यमुना नदी का सुंदर दृश्य देख पा रहे थे।
उनकी पत्नी बबीता जैन ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए और अधिक व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें 'बास्केट' में चढ़ना पड़ा और फिर वहां से नीचे उतरना पड़ा। बुजुर्ग लोगों के लिए प्रवेश का कोई आसान विकल्प होना चाहिए।