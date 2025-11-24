गुड न्यूज; दिल्ली में हॉट एयर बैलून का कल ट्रायल रन, कितने का टिकट, क्या तैयारी?

संक्षेप: दिल्ली में अगले एक महीने के भीतर डीडीए की तरफ से हॉट एयर बैलून की सुविधा प्रदान करने की योजना है। डीडीए प्रशासन हॉट एयर बैलून का ट्रायल रन करने जा रहा है। जानिये इस पहल की पूरी डिटेल..

दिल्ली में आने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। अगले एक महीने के अंदर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की तरफ से हॉट एयर बैलून की सुविधा प्रदान करने की योजना है। इसके लिए डीडीए प्रशासन मंगलवार को सराय काले खां के पास यमुना के तटवर्ती क्षेत्र बांसेरा पार्क में हॉट एयर बैलून का ट्रायल रन किया जाएगा। मंगलवार को दोपहर 3.45 बजे बांसेरा में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की उपस्थिति में ट्रायल रन होगा। दिल्ली में चार स्थानों पर हॉट एयर बैलून की सुविधा मिलेगी। डीडीए की कॉमनवेल्थ गेम्स परिसर, सूरजमल विहार में यमुना खेल परिसर, बांसेरा पार्क व असीता पूर्वी पार्क में हॉट एयर बैलून की सुविधा प्रदान होगी।

इतनी ऊंचाई से देख सकेंगे दिलकश नजारे डीडीए अधिकारियों ने बताया कि हॉट एयर बैलून आम तौर पर 500 फीट से तीन हजार फीट तक की ऊंचाई तक उड़ान भरता है। इसमें विभिन्न महत्वपूर्ण सुरक्षा के सभी तरह के उपायों को ध्यान में रखते हुए जल्द ही दिल्ली में राइड को शुरू करेंगे।

इतनी हो सकती है टिकट की कीमत इसमें उम्मीद की जा रही है कि लोगों को किफायती आधार पर प्रति व्यक्ति हॉट एयर बैलून की राइड की सेवा उपलब्ध होगी। अभी जयपुर में हॉट एयर बैलून राइड के लिए प्रति व्यक्ति 12 हजार रुपये से 15 हजार रुपये का टिकट मिलता है। इसके अतिरिक्त हम्पी शहर में 13 हजार रुपये से 25 हजार रुपये प्रति व्यक्ति टिकट मिलता है।

डीडीए शुरू करेगा सेवा हॉट एयर बैलून की सुविधा प्रदान करने के लिए डीडीए निजी कंपनी के साथ मिलकर इसे शुरू करेगा। डीडीए अधिकारियों के अनुसार अक्षरधाम के पास कॉमनवेल्थ गेम्स परिसर और सूरजमल विहार में यमुना खेल परिसर 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में विकसित किया गया था। इन दोनों बड़े खेल परिसर में अब हॉट एयर बैलून राइड की सेवा शुरू करेंगे।