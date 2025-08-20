राजस्थान में बिस्तर गीला करने पर बच्चों को ऐसी खतरनाक सजा देता था वार्डन, पुलिस ने किया गिरफ्तार

बच्चे के सामने आने के बाद छात्रावास में रहने वाले अन्य बच्चों के परिजन भी वहां पहुंचे और जब उन्होंने अपने बच्चों के शरीर पर लोहे की गर्म छड़ से बने दागने के निशान देखे तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद वह पुलिस के पास पहुंच गए।

राजस्थान के बाड़मेर जिले से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक छात्रावास में रहने वाले बच्चों को वहां के वार्डन ने बिस्तर गीला करने की इतनी खतरनाक सजा दी कि मामला सामने आते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल यह वार्डन बिस्तर गीला करने पर यानी नींद में सू-सू करने पर नाबालिगों को सजा देने के लिए उन्हें लोहे की गर्म छड़ों से दागता था। इस बात की शिकायत एक बच्चे ने अपने परिजनों से कर दी, साथ ही बच्चे ने बतौर सबूत अपने शरीर पर लगे दागने के निशान भी दिखाए।

आरोपी की पहचान भरतपुर निवासी नारायण गिरी के रूप में हुई है। जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि बच्चों के साथ अमानवीयता की यह घटना जिले के सेड़वा इलाके में स्थित आवासीय छात्रावास में हुई। यह होस्टल साल 2008 से हरपालेथर महादेव मंदिर समिति द्वारा संचालित किया जा रहा है। घटना का खुलासा तब हुआ जब वार्डन की हरकत से परेशान एक बच्चा वहां से भाग निकला और इस बारे में अपने परिजनों को बता दिया। इसके बाद बच्चे को लगी चोटों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गईं और लोगों में आक्रोश फैल गया।

बच्चे के सामने आने के बाद छात्रावास में रहने वाले अन्य बच्चों के परिजन भी वहां पहुंचे और जब उन्होंने अपने बच्चों के शरीर पर लोहे की गर्म छड़ से बने दागने के निशान देखे तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। जिसके बाद लोगों में गुस्सा फैल गया और परिजनों से मिली शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी 40 वर्षीय वार्डन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया।

बच्चों ने पुलिस को बताया कि छात्रावास में इस तरह की सजाएं लंबे समय से दी जा रही हैं। वहीं सेड़वा में रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि छात्रावास में हो रही क्रूरता के खिलाफ उन्होंने वार्डन को बार-बार चेतावनी दी थी, लेकिन बदनामी के डर से पुलिस के पास शिकायत दर्ज नहीं कराई। सेड़वा थाने के थाना प्रभारी (SHO) दीप सिंह ने कहा, 'हमें छात्रावास में बच्चों को प्रताड़ित करने की शिकायत मिली है। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और आगे की जांच जारी है।'