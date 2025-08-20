hostel warden held for branding kids with hot iron rod over bedwetting in Rajasthan राजस्थान में बिस्तर गीला करने पर बच्चों को ऐसी खतरनाक सजा देता था वार्डन, पुलिस ने किया गिरफ्तार, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newshostel warden held for branding kids with hot iron rod over bedwetting in Rajasthan

राजस्थान में बिस्तर गीला करने पर बच्चों को ऐसी खतरनाक सजा देता था वार्डन, पुलिस ने किया गिरफ्तार

बच्चे के सामने आने के बाद छात्रावास में रहने वाले अन्य बच्चों के परिजन भी वहां पहुंचे और जब उन्होंने अपने बच्चों के शरीर पर लोहे की गर्म छड़ से बने दागने के निशान देखे तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद वह पुलिस के पास पहुंच गए।

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टाइम्स, मुकेश माथरानी, बाड़मेर, राजस्थानWed, 20 Aug 2025 05:42 PM
share Share
Follow Us on
राजस्थान में बिस्तर गीला करने पर बच्चों को ऐसी खतरनाक सजा देता था वार्डन, पुलिस ने किया गिरफ्तार

राजस्थान के बाड़मेर जिले से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक छात्रावास में रहने वाले बच्चों को वहां के वार्डन ने बिस्तर गीला करने की इतनी खतरनाक सजा दी कि मामला सामने आते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल यह वार्डन बिस्तर गीला करने पर यानी नींद में सू-सू करने पर नाबालिगों को सजा देने के लिए उन्हें लोहे की गर्म छड़ों से दागता था। इस बात की शिकायत एक बच्चे ने अपने परिजनों से कर दी, साथ ही बच्चे ने बतौर सबूत अपने शरीर पर लगे दागने के निशान भी दिखाए।

आरोपी की पहचान भरतपुर निवासी नारायण गिरी के रूप में हुई है। जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि बच्चों के साथ अमानवीयता की यह घटना जिले के सेड़वा इलाके में स्थित आवासीय छात्रावास में हुई। यह होस्टल साल 2008 से हरपालेथर महादेव मंदिर समिति द्वारा संचालित किया जा रहा है। घटना का खुलासा तब हुआ जब वार्डन की हरकत से परेशान एक बच्चा वहां से भाग निकला और इस बारे में अपने परिजनों को बता दिया। इसके बाद बच्चे को लगी चोटों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गईं और लोगों में आक्रोश फैल गया।

बच्चे के सामने आने के बाद छात्रावास में रहने वाले अन्य बच्चों के परिजन भी वहां पहुंचे और जब उन्होंने अपने बच्चों के शरीर पर लोहे की गर्म छड़ से बने दागने के निशान देखे तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। जिसके बाद लोगों में गुस्सा फैल गया और परिजनों से मिली शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी 40 वर्षीय वार्डन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया।

बच्चों ने पुलिस को बताया कि छात्रावास में इस तरह की सजाएं लंबे समय से दी जा रही हैं। वहीं सेड़वा में रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि छात्रावास में हो रही क्रूरता के खिलाफ उन्होंने वार्डन को बार-बार चेतावनी दी थी, लेकिन बदनामी के डर से पुलिस के पास शिकायत दर्ज नहीं कराई। सेड़वा थाने के थाना प्रभारी (SHO) दीप सिंह ने कहा, 'हमें छात्रावास में बच्चों को प्रताड़ित करने की शिकायत मिली है। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और आगे की जांच जारी है।'

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिस होस्टल में यह घटना हुई, वहां पर कुल 25 बच्चे रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर अनाथ या वंचित परिवारों से हैं। इस मामले में पुलिस ने छात्रावास के खिलाफ जांच शुरू करते हुए उसकी स्थिति का आकलन करने और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाल संरक्षण विभाग को शामिल किया है। उधर पीड़ित बच्चों के परिजनों व अभिभावकों ने बच्चों के साथ आगे इस तरह का दुर्व्यवहार रोकने के लिए ऐसे आवासीय छात्रावासों की कड़ी निगरानी करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सजा देने की मांग की है।