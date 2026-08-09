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नाबालिग को सिगरेट पीने से रोका तो चाकू घोंपकर मार डाला, फरीदाबाद में खौफनाक वारदात

By Subodh Kumar Mishra
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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फरीदाबाद में एक खौफनाक वारदात सामने आई है। सिगरेट पीने से मना करने पर नाबालिग लड़के ने एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी नाबालिग को अपनी कस्टडी में ले लिया है। मृतक के पिता ने नाबालिग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

चाकू से हमले की सांकेतिक फोटो।
चाकू से हमले की सांकेतिक फोटो।

फरीदाबाद में सिगरेट पीने से मना करने पर हत्या करने का खौफनाक वारदात सामने आया है। एक नाबालिग लड़के ने 28 साल के युवक को चाकू घोंपकर मार डाला। युवक ओम एंक्लेव पार्ट का रहने वाला था। यह वारदात शुक्रवार रात दीपावली एंक्लेव की गली नंबर सात में हुई। पल्ला थाना पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर करीब साढ़े 16 साल के नाबालिग को अपनी कस्टडी में लिया है। पुलिस नाबालिग से पूछताछ कर वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद करने में जुटी हुई है।

पुलिस के अनुसार, ओम एंक्लेव पार्ट-एक निवासी 28 साल का किशोरी कनौजिया शुक्रवार रात ड्यूटी खत्म करने के बाद वह अपने घर पहुंच गया था। रात करीब नौ बजे अपने दोस्त के साथ दीपावली एंक्लेव पहुंचे। दोनों गली नंबर सात में बैठकर खा-पी रहे थे। रात 11 बजे दीपावली एंक्लेव निवासी 16 साल का नाबालिग वहां से गुजर रहा था। बताया गया है कि नाबालिग ने मृतक के दोस्त दिलीप से सिगरेट पीने के लिए माचिस मांगी। इस पर किशोरी ने नाबालिग को कम उम्र होने पर नसीहत देते हुए उसे सिगरेट पीने से मना किया। इस बात को लेकर दोनों के बीच गाली-गलौज शुरू हो गई।

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गर्दन, कंधे के पीछे और छाती पर चाकू से वार

आरोप है कि कहासुनी के दौरान नाबालिग अपनी जेब से चाकू निकाल लिया और किशोरी की गर्दन, कंधे के पीछे और छाती पर चाकू से वार कर दिए। इसके के बाद वह जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। घायल के दोस्त दिलीप ने तुरंत अपने अन्य दोस्तों और परिजनों को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को उपचार के लिए दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर लेकर गए। अस्पताल में उपचार के दौरान किशोरी ने दम तोड़ दिया। नवीन नगर पुलिस चौकी प्रभारी रमेश कुमार ने नाबालिग को अभिरक्षा में ले लिया गया है।

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दुर्गा बिल्डर का खाली मैदान नशेड़ियों का अड्डा

युवक की हत्या के बाद ओम एंक्लेव के लोगों में रोष है। आस-पड़ोस की महिलाओं का कहना है कि इस इलाके में नशेड़ी युवक घूमते रहते हैं। दुर्गा बिल्डर का खाली मैदान तो इनका ठिकाना बना हुआ है। नशेड़ियों की वजह से महिलाओं का निकलना मुश्किल होता है। पुलिस को इस इलाके को नशा मुक्त करने के लिए कड़ी काईवाई करनी चाहिए। मृतक के पिता ने पुलिस से नाबालिग पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। उधर, महिलाओं का कहना था कि किशोरी अपने काम से काम रखने वाला युवक था। वह किसी से झगड़ा नहीं करता था।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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