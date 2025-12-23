नूंह में होडल–पुन्हाना मार्ग पर भीषण हादसा; कार सवार तीन लोगों की मौत, कार के परखच्चे उड़े
हरियाणा के नूंह में होडल–पुन्हाना मार्ग पर स्थित नीमका गांव के पास मंगलवार दोपहर करीब ढाई बजे एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। इस दौरान कार और ट्रक के बीच हुई आमने-सामने की टक्कर में कार सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि इसी में सवार दो अन्य लोग घायल भी हो गए। हादसे के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल मांडीखेड़ा भिजवा दिए, जबकि घायलों को उपचार के लिए रेफर कर दिया गया।
कार में पांच लोग सवार थे, जो कि आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं। टक्कर के बाद तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात भी बाधित रहा, जिसे पुलिस ने बाद में सामान्य कराया।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह एक्सीडेंट मंगलवार दोपहर करीब ढाई बजे उस वक्त हुआ, जब होडल से पुन्हाना और पुन्हाना से होडल की ओर आ-जा रहे वाहनों की नीमका के पास आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसके परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोगों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।
घटना की जानकारी देते हुए बिछोर थाना प्रभारी जसवीर सिंह ने बताया कि हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि दो में से एक घायल की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि दूसरे को ज्यादा चोट नहीं आई है। दोनों का इलाज जारी है। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।