Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newshorrific accident occurred on the Hodal-Punhana road in Nuh, 3 people died
नूंह में होडल–पुन्हाना मार्ग पर भीषण हादसा; कार सवार तीन लोगों की मौत, कार के परखच्चे उड़े

नूंह में होडल–पुन्हाना मार्ग पर भीषण हादसा; कार सवार तीन लोगों की मौत, कार के परखच्चे उड़े

संक्षेप:

घटना की जानकारी देते हुए बिछोर थाना प्रभारी जसवीर सिंह ने बताया कि हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि दो में से एक घायल की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि दूसरे को ज्यादा चोट नहीं आई है।

Dec 23, 2025 07:40 pm ISTSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, नूंह, हरियाणा
share Share
Follow Us on

हरियाणा के नूंह में होडल–पुन्हाना मार्ग पर स्थित नीमका गांव के पास मंगलवार दोपहर करीब ढाई बजे एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। इस दौरान कार और ट्रक के बीच हुई आमने-सामने की टक्कर में कार सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि इसी में सवार दो अन्य लोग घायल भी हो गए। हादसे के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल मांडीखेड़ा भिजवा दिए, जबकि घायलों को उपचार के लिए रेफर कर दिया गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कार में पांच लोग सवार थे, जो कि आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं। टक्कर के बाद तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात भी बाधित रहा, जिसे पुलिस ने बाद में सामान्य कराया।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह एक्सीडेंट मंगलवार दोपहर करीब ढाई बजे उस वक्त हुआ, जब होडल से पुन्हाना और पुन्हाना से होडल की ओर आ-जा रहे वाहनों की नीमका के पास आमने-सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसके परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोगों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए।

घटना की जानकारी देते हुए बिछोर थाना प्रभारी जसवीर सिंह ने बताया कि हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि दो में से एक घायल की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि दूसरे को ज्यादा चोट नहीं आई है। दोनों का इलाज जारी है। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Gurugram News Faridabad News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।