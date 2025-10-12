सोनीपत में भीषण सड़क हादसा, रोड रोलर और कार की टक्कर में कांग्रेस नेता के बेटे सहित 4 की मौत
हरियाणा के सोनीपत में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। जिले के गोहाना में जम्मू-कटरा एक्सप्रेसवे पर एक रोड रोलर और कार की टक्कर में चार युवकों की मौत हो गई। इनमें से एक पूर्व सरपंच और कांग्रेस नेता का बेटा था। इस मामले में हाईवे अथॉरिटी और रोलर ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बरोदा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। चारों युवकों के शवों का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया गया है।
पुलिस को दी गई शिकायत में बलवंत सिंह ने बताया हादसा रुखी टोल से करीब एक किलोमीटर पहले रेलवे पुल के पास हआ। यहां सडक निर्माण कार्य चल रहा था। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार सड़क पर खड़ा किया गया रोलर बिना किसी चेतावनी संकेत या बैरिकेडिंग के छोड़ दिया गया था।
मृतक युवक रोहतक जिले के गांव घिलौड़ कलां के रहने वाले थे। चारों युवक सोमबीर, अंकित, लोकेश और दिपांक इंटरलॉकिंग टाइल बेचने के सिलसिले में शनिवार देर रात कार से निकले थे। कार को सोमबीर चला रहा था जबकि बाकी तीन साथी पीछे बैठे थे। उनके पिता बलवान भी उसी काम के सिलसिले में दूसरे वाहन से पीछे आ रहे थे।
रुखी टोल के पास सड़क पर निर्माण कार्य चल रहा था। सड़क निर्माण में लगे कर्मचारियों ने न तो चेतावनी लाइट लगाई थी और न ही सुरक्षा बैरिकेड। अचानक सामने आए रोड रोलर से कार टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चारों युवकों को गंभीर चोटें आईं। उन्हें तुरंत सिविल अस्पताल गोहाना ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीन को मृत घोषित कर दिया। चौथे युवक अंकित को गंभीर हालत में खानपुर पीजीआई रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उसने भी दम तोड़ दिया।
मृतक सोमबीर के पिता बलवान ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि यह हादसा हाईवे अथॉरिटी और रोड रोलर ड्राइवर की घोर लापरवाही के कारण हुआ। सड़क पर कोई चेतावनी संकेत या सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी जिससे यह बड़ा हादसा हुआ। बलवान ने आरोप लगाया कि अगर निर्माण कार्य स्थल पर सुरक्षा नियमों का पालन किया जाता तो उनके बेटे और उसके दोस्तों की जान बच सकती थी।
सूचना मिलते ही चौकी भैसवान खुर्द प्रभारी पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फोरेंसिक टीम को बुलाकर जांच करवाई। मृतकों के परिजनों के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने बलवान की शिकायत पर हाईवे अथॉरिटी और रोलर चालक के खिलाफ धारा 285 व 106 (1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है।
घिलौड कलां सरपंच अनिल ने बताया गांव के पूर्व सरपंच बलवान सिंह और ग्रामीण कांग्रेस जिला अध्यक्ष के बेटे सोमबीर टाइल की फैक्ट्री का काम संभालता था। उन्होंने बताया कि दीपांकर और अंकित गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। लोकेश एयरपोर्ट पर प्राइवेट जॉब करता था। उन्होंने हाईवे और रोड रोलर ड्राइवर की लापरवाही के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है।