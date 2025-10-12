Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newshorrific accident in Sonipat four people including the son of a Congress leader died

सोनीपत में भीषण सड़क हादसा, रोड रोलर और कार की टक्कर में कांग्रेस नेता के बेटे सहित 4 की मौत

हरियाणा के सोनीपत में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। जिले के गोहाना में जम्मू-कटरा एक्सप्रेसवे पर एक रोड रोलर और कार की टक्कर में चार युवकों की मौत हो गई। इनमें से एक पूर्व सरपंच और कांग्रेस नेता का बेटा था।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, वार्ता, सोनीपतSun, 12 Oct 2025 11:34 PM
हरियाणा के सोनीपत में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। जिले के गोहाना में जम्मू-कटरा एक्सप्रेसवे पर एक रोड रोलर और कार की टक्कर में चार युवकों की मौत हो गई। इनमें से एक पूर्व सरपंच और कांग्रेस नेता का बेटा था। इस मामले में हाईवे अथॉरिटी और रोलर ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बरोदा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। चारों युवकों के शवों का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया गया है।

पुलिस को दी गई शिकायत में बलवंत सिंह ने बताया हादसा रुखी टोल से करीब एक किलोमीटर पहले रेलवे पुल के पास हआ। यहां सडक निर्माण कार्य चल रहा था। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार सड़क पर खड़ा किया गया रोलर बिना किसी चेतावनी संकेत या बैरिकेडिंग के छोड़ दिया गया था।

मृतक युवक रोहतक जिले के गांव घिलौड़ कलां के रहने वाले थे। चारों युवक सोमबीर, अंकित, लोकेश और दिपांक इंटरलॉकिंग टाइल बेचने के सिलसिले में शनिवार देर रात कार से निकले थे। कार को सोमबीर चला रहा था जबकि बाकी तीन साथी पीछे बैठे थे। उनके पिता बलवान भी उसी काम के सिलसिले में दूसरे वाहन से पीछे आ रहे थे।

रुखी टोल के पास सड़क पर निर्माण कार्य चल रहा था। सड़क निर्माण में लगे कर्मचारियों ने न तो चेतावनी लाइट लगाई थी और न ही सुरक्षा बैरिकेड। अचानक सामने आए रोड रोलर से कार टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चारों युवकों को गंभीर चोटें आईं। उन्हें तुरंत सिविल अस्पताल गोहाना ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीन को मृत घोषित कर दिया। चौथे युवक अंकित को गंभीर हालत में खानपुर पीजीआई रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उसने भी दम तोड़ दिया।

मृतक सोमबीर के पिता बलवान ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि यह हादसा हाईवे अथॉरिटी और रोड रोलर ड्राइवर की घोर लापरवाही के कारण हुआ। सड़क पर कोई चेतावनी संकेत या सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी जिससे यह बड़ा हादसा हुआ। बलवान ने आरोप लगाया कि अगर निर्माण कार्य स्थल पर सुरक्षा नियमों का पालन किया जाता तो उनके बेटे और उसके दोस्तों की जान बच सकती थी।

सूचना मिलते ही चौकी भैसवान खुर्द प्रभारी पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फोरेंसिक टीम को बुलाकर जांच करवाई। मृतकों के परिजनों के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने बलवान की शिकायत पर हाईवे अथॉरिटी और रोलर चालक के खिलाफ धारा 285 व 106 (1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है।

घिलौड कलां सरपंच अनिल ने बताया गांव के पूर्व सरपंच बलवान सिंह और ग्रामीण कांग्रेस जिला अध्यक्ष के बेटे सोमबीर टाइल की फैक्ट्री का काम संभालता था। उन्होंने बताया कि दीपांकर और अंकित गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे। लोकेश एयरपोर्ट पर प्राइवेट जॉब करता था। उन्होंने हाईवे और रोड रोलर ड्राइवर की लापरवाही के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Ncr News
