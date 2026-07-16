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नोएडा में खतरनाक हादसा; हाईटेंशन लाइन का तार अचानक टूटकर गिरने से 5 झुलसे, स्कूटर में लगी आग; VIDEO

By Sourabh Jain
भाषा, नोएडा, यूपी
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घटना के बारे में बताते हुए पुलिस ने कहा कि विभाग मामले की जांच कर रहा है और हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए बिजली विभाग से भी रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

नोएडा के सेक्टर-63 थाना क्षेत्र के छिजारसी में बुधवार शाम एक खतरनाक हादसा हो गया। इस दौरान सड़क के ऊपर से गुजर रही बिजली की हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर अचानक सड़क पर आ गिरा, जिसकी वजह से पांच लोग करंट की चपेट में आकर झुलस गए और एक स्कूटर में आग लग गई। इस बारे में जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर-63 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।

अपर पुलिस उपायुक्त (नोएडा) स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 11 केवी की बिजली लाइन का तार अचानक टूटकर सड़क पर आ गिरा। उसी दौरान वहां से गुजर रहे कुछ लोग करंट की चपेट में आ गए, जबकि एक सफेद रंग स्कूटर में आग लग गई।

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पांच घायलों में से दो लड़कियां

सिंह ने बताया कि घायलों की पहचान निधि (15), प्रिया (17), मुकेश राम (38), पवित्र (41) और रवि चौधरी के रूप में हुई है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि इनमें रवि चौधरी की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि अन्य चार घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है।

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तार के टूटकर गिरते ही निकलने लगी चिंगारियां

हादसे के समय मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि, तार टूटकर गिरते ही तेज चिंगारियां निकलने लगीं, जिससे घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल घायलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और पुलिस तथा बिजली विभाग को सूचना दी।

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पुलिस ने बिजली विभाग से मांगी हादसे की जानकारी

स्थानीय लोगों ने इस हादसे को लेकर बिजली विभाग पर समय-समय पर बिजली लाइनों का रखरखाव नहीं करने का आरोप लगाया है। अपर पुलिस उपायुक्त सिंह ने घटना के बारे में बताते हुए कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए बिजली विभाग से भी रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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