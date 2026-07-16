नोएडा में खतरनाक हादसा; हाईटेंशन लाइन का तार अचानक टूटकर गिरने से 5 झुलसे, स्कूटर में लगी आग; VIDEO
घटना के बारे में बताते हुए पुलिस ने कहा कि विभाग मामले की जांच कर रहा है और हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए बिजली विभाग से भी रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
नोएडा के सेक्टर-63 थाना क्षेत्र के छिजारसी में बुधवार शाम एक खतरनाक हादसा हो गया। इस दौरान सड़क के ऊपर से गुजर रही बिजली की हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर अचानक सड़क पर आ गिरा, जिसकी वजह से पांच लोग करंट की चपेट में आकर झुलस गए और एक स्कूटर में आग लग गई। इस बारे में जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर-63 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।
अपर पुलिस उपायुक्त (नोएडा) स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 11 केवी की बिजली लाइन का तार अचानक टूटकर सड़क पर आ गिरा। उसी दौरान वहां से गुजर रहे कुछ लोग करंट की चपेट में आ गए, जबकि एक सफेद रंग स्कूटर में आग लग गई।
पांच घायलों में से दो लड़कियां
सिंह ने बताया कि घायलों की पहचान निधि (15), प्रिया (17), मुकेश राम (38), पवित्र (41) और रवि चौधरी के रूप में हुई है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि इनमें रवि चौधरी की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि अन्य चार घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है।
तार के टूटकर गिरते ही निकलने लगी चिंगारियां
हादसे के समय मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि, तार टूटकर गिरते ही तेज चिंगारियां निकलने लगीं, जिससे घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल घायलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और पुलिस तथा बिजली विभाग को सूचना दी।
पुलिस ने बिजली विभाग से मांगी हादसे की जानकारी
स्थानीय लोगों ने इस हादसे को लेकर बिजली विभाग पर समय-समय पर बिजली लाइनों का रखरखाव नहीं करने का आरोप लगाया है। अपर पुलिस उपायुक्त सिंह ने घटना के बारे में बताते हुए कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए बिजली विभाग से भी रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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