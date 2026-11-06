'उम्मीद है आप मौसम का मजा ले रहे होंगे'; दिल्ली में प्रदूषण से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान बोला SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'हम लगातार पराली की बात करते रहते हैं, उसे रोकने के लिए आपने उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं। लेकिन अमीर वर्ग के लोगों का क्या? उनकी गाड़ियां, महंगी कारें ये सब तो चलती ही रहती हैं।'
सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को NCR (राष्ट्रीय राजधानी) क्षेत्र में बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके वायु प्रदूषण के संकट से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पराली की खरीद कीमत पहले ही घोषित कर दी जानी चाहिए और इसके प्रबंधन की व्यवस्था ग्राम पंचायतों को दी जानी चाहिए। इस मामले की सुनवाई शुरू करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने एक बेहद खास टिप्पणी की, इस दौरान उन्होंने दिल्ली में लागू किए गए कड़े प्रदूषण-रोधी उपायों का जिक्र करते हुए कहा, 'मुझे उम्मीद है कि आप सभी दिल्ली के मौसम का आनंद ले रहे होंगे।'
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील और अदालत में 'एमिकस क्यूरी' (अदालत की सलाहकार) के रूप में मौजूद अपराजिता सिंह ने कहा कि वायु प्रदूषण का स्तर अभी भी 'गंभीर' श्रेणी के आसपास बना हुआ है और इसका असर उनकी आवाज पर भी पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस इलाके की हवा इतनी खराब है कि इसमें सांस लेना, हर दिन 30 सिगरेट पीने के बराबर है।
‘दिल्ली के प्रदूषण में पराली का योगदान 14 प्रतिशत’
मामले की सुनवाई के दौरान अपराजिता सिंह ने बताया कि दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान 14 प्रतिशत है। उन्होंने कहा, 'दिल्ली पहले से ही बहुत प्रदूषित है, और खेतों में आग लगने से स्थिति और भी खराब हो जाती है।' उन्होंने कहा कि 'पराली जलाने और स्थानीय स्तर पर होने वाले प्रदूषण (जैसे कचरा जलाना) को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है।'
कोर्ट ने पूछा- अकेले पराली जिम्मेदार तो वाहन प्रदूषण का क्या?
हालांकि इसके बाद बेंच ने पूछा कि वायु प्रदूषण के इतने गंभीर स्तर के लिए क्या अकेले पराली को दोष दिया जा सकता है, इसमें वाहनों से निकलने वाले धुएं की क्या भूमिका है। कोर्ट ने सवाल किया कि 'क्या इस संकट के लिए सिर्फ पराली जलाना ही जिम्मेदार है, या फिर अमीर वर्ग और उनकी निजी गाड़ियां भी एक बड़ी समस्या है?'
'अमीरों की गाड़ियां, महंगी कारें ये सब तो चलती रहती हैं'
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'हम लगातार पराली की बात करते रहते हैं, उसे रोकने के लिए आपने उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं। हो सकता है कि कुछ लोग अभी भी इनका इस्तेमाल करने में हिचकिचा रहे हों। लेकिन अमीर वर्ग के लोगों का क्या? उनकी गाड़ियां, महंगी कारें ये सब तो चलती ही रहती हैं।'
'वाहनों के सटकर चलने से समस्या और गंभीर हो जाती है'
इसके बाद अपराजिता सिंह ने जवाब दिया कि दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत वास्तव में परिवहन ही है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वाहनों से निकलने वाला धुआं ही वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है, और दिल्ली तथा एनसीआर के इलाकों को जोड़ने वाली सड़कों पर गाड़ियों के एक-दूसरे से सटकर (बंपर-टू-बंपर) चलने से यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है।
ASG ने बताया सरकार ने प्रदूषण रोकने उठाए कौन से कदम
इसके बाद केंद्र की ओर से पेश हुईं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली में केवल 'भारत स्टेज 6' (BS-6) मानकों वाले वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति देने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही, डीजल से चलने वाले रिक्शों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और दूसरे शहरों से दिल्ली आने वाली बसों के लिए कड़े नियम लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
SC बोला- हम जितने आदेश देंगे, उनके उल्लंघन के मामले उतने बढ़ेंगे
सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जितने ज्यादा आदेश देगा, उनके पालन न होने के मामले भी उतने ही बढ़ेंगे। यह इंसानी स्वभाव है। इस याचिका पर तीन जजों की बेंच ने सुनवाई की, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्य कांत के अलावा जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।