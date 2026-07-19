दिल्ली में ऑनर किलिंग! बहन ने प्रेम विवाह किया तो छोटे भाई ने सीने में मार दी गोली
दिल्ली में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। बहन के प्रेम विवाह करने नाराज भाई ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि वह पहले भी एक बार प्रेम प्रसंग के चलते घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन कुछ समय बाद लौट आई थी। इसके बाद वह दूसरी बार घर से चली गई और प्रेम विवाह कर लिया।
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हत्याओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को गौतमपुरी में हुई महिला की हत्या की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं थी कि शुक्रवार को इसी इलाके में एक और महिला का कत्ल हो गया। गौतमपुरी इलाके में परिजनों के विरोध के बाद भी घर से दो बार जाकर प्रेम विवाह करने से नाराज छोटे भाई ने अपनी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी।
सूत्रों का कहना है कि मृतका 32 साल की वसीमा की हत्या के बाद उसके छोटे भाई 19 साल के मोहम्मद अनस ने खुद दूसरे थाने में पहुंचकर सरेंडर कर दिया। वहीं, पुलिस का दावा है कि उसे भागने के दौरान हथियार सहित गिरफ्तार किया गया। न्यू उस्मानपुर थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि वसीमा पति के साथ गौतमपुरी इलाके में रहती थी। उसके मायके पक्ष के लोग जाफराबाद इलाके में रहते हैं और मूलत: उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 8:21 बजे न्यू उस्मानपुर थाना पुलिस को गौतमपुरी की गली नंबर-17 से सूचना मिली कि एक युवक ने अपनी बहन को गोली मार दी है। पुलिस मौके पर पहुंची तो वसीमा खून से लथपथ पड़ी थी। उसके सीने में गोली लगी थी। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
दूसरी बार घर छोड़ने पर हत्या की साजिश रची
पुलिस सूत्रों ने बताया कि वसीमा पहले भी एक बार प्रेम प्रसंग के चलते घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन कुछ समय बाद लौट आई थी। इसके बाद वह दूसरी बार घर से चली गई और इरशाद नामक युवक से प्रेम विवाह कर लिया। बहन के इस कदम से अनस बेहद नाराज था। इसी वजह से उसने बहन की हत्या की साजिश रची। वह मेरठ से देसी पिस्तौल और कारतूस लेकर दिल्ली आया और मौका मिलते ही बहन को गोली मार दी।
पुलिस का दावा, आरोपी को घेराबंदी कर दबोचा
पुलिस का दावा है कि वारदात के बाद आरोपी चौहान बांगर की ओर भाग रहा था। संदेह के आधार पर उसे रोककर तलाशी ली गई तो उसके पास से एक पिस्टल और छह कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में उसने बहन की हत्या करने की बात कबूल कर ली। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया।
बहू की हत्या में छह साल से फरार सास-जेठ गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बहू की हत्या की आरोपी सास और जेठ को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों 2018 से फरार थे। आरोपियों की पहचान 52 साल की कंचन और 31 साल के जतिन के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ स्वरूप नगर थाने में केस दर्ज है। आरोपी सास ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी मौत की अफवाह फैला दी थी। पुलिस भी लंबे समय तक उसे मृत मान रही थी। पूछताछ में आरोपियों ने कुबूल किया कि कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद वे कभी अपने निवास दिल्ली के इब्राहिमपुर नहीं गए। जतिन देहरादून के मधुबन एन्क्लेव में नाम बदलकर छिप गया था, जबकि कंचन यमुनानगर में रह रही थी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।