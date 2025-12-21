दोस्त को कहा था मेरी बहन की हत्या कर दो, उसने हवस भी मिटाई; गुरुग्राम से ग्वालियर ले जा प्यार की दी सजा

संक्षेप: लड़की के 28 साल के भाई ने अपने दोस्त को उसकी हत्या करने को कहा था। दोस्त ने मौके का फायदा उठाते हुए लड़की को मौत के घाट उतारने से पहले रेप करके अपनी हवस भी मिटा ली। दूसरे समुदाय के लड़के से प्यार और शादी की जिद की वजह से भाई ने उसकी हत्या का फैसला किया था।

गुरुग्राम के मानेसर में ऑनर किलिंग की एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। 19 साल की लड़की की हत्या और रेप के आरोप में दो शख्स की गिरफ्तारी के बाद जो कहानी सामने आई वह झकझोरने वाली है। लड़की के 28 साल के भाई ने अपने दोस्त को उसकी हत्या करने को कहा था। दोस्त ने मौके का फायदा उठाते हुए लड़की को मौत के घाट उतारने से पहले रेप करके अपनी हवस भी मिटा ली। दूसरे समुदाय के लड़के से प्यार और शादी की जिद की वजह से भाई ने उसकी हत्या का फैसला किया था।

जांचकर्ताओं के मुताबिक, मृतक लड़की और उसका भाई उत्तर प्रदेश के एटा-आगरा के रहने वाले थे। दोनों छह साल से गुरुग्राम के मानेसर में रहते थे। दिक्कत तब शुरू हुई जब भाई को पता चला कि उसकी बहन दूसरे समुदाय के 24 वर्षीय एक लड़के के साथ प्रेम संबंध में है और उसके साथ शादी करना चाहती है। पुलिस ने कहा कि यह पता चलने पर भाई ने बहन को 15 नवंबर को एटा भेज दिया। लेकिन 22 नवंबर को भागकर वह दोबारा प्रेमी के पास मानेसर आ गई।

असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (मानेसर) वीरेंद्र सैनी ने कहा कि इसके बाद भाई ने हत्या की साजिश रची। उसने अपने एक दोस्त को इसमें शामिल किया। दोस्त ने उसकी बहन से संपर्क किया और कहा कि वह उसे भागने और प्रेमी संग विवाह करने में मदद करेगा। लड़की झांसी में आ गई। दोनों 10 दिसंबर को रामपुरा चौक पर मिले और फिर साथ में मध्य प्रदेश के ग्वालियर गए। लड़की का भाई भी चुपके से वहां गया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी लड़की को ग्वालियर में एक सुनसान जगह पर ले गया। यहां कथित तौर पर उसने पहले लड़की संग रेप किया और जब उसने इसका विरोध किया तो उसके ही स्कार्फ से गला घोंटकर हत्या कर दी। यहां उसने लड़की की लाश को एक खेत में मलबे में दबा दिया। इसके बाद दोनों वापस आ गए। शुरुआत में लड़की के भाई ने पुलिसकर्मियों को गुमराह करने की कोशिश की और बहन के प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया।