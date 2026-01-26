रेवाड़ी में होंडा कंपनी के GM ने बिल्डिंग से छलांग लगाकर दी जान, पत्नी है कॉलेज में लेक्चरर
होंडा कंपनी के एक 47 वर्षीय जनरल मैनेजर ने हरियाणा के रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा स्थित सोसाइटी की पांचवीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है कि आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।
जानकारी के अनुसार, मूल रूप से भिवानी के रहने वाले अमित सांगवान खुशखेड़ा राजस्थान स्थित होंडा कंपनी में जनरल मैनेजर (क्वालिटी) के पद पर कार्यरत थे। वे सोसाइटी में अपने माता-पिता के साथ रहते थे। उनकी पत्नी भिवानी के एक कॉलेज में लेक्चरर है। बताया जा रहा है कि शनिवार की रात 12 बजे अमित ने सोसाइटी की पांचवीं मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। नीचे गिरते ही उनकी मौके पर मौत हो गई। जमीन पर खून फैल गया और सोसाइटी के लोगों को जब इस घटना का पता चला तो मौके पर लोग जमा हो गए।
पुलिस मोबाइल के कॉल डिटेल खंगालने में जुटी
उन्होंने तुरंत मामले की सूचना धारूहेड़ा थाना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल पहुंचाया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस इसके लिए उनके मोबाइल के भी कॉल डिटेल खंगालने में जुटी हुई है। सभी के लिए रहस्य बना हुआ है कि अमित ने खुदकुशी किस वजह की, या यह कोई हादसा है। पुलिस हर ऐंगल से इस मामले की जांच कर रही है। अमित की दो जुड़वां बेटियां हैं। परिजनों और सहकर्मियों को जब इसके बारे में पता चला तो माहौल गमगीन हो गया।
आर्थिक रूप से सक्षम है अमित का परिवार
आसपास के लोगों का कहना है कि अमित का परिवार आर्थिक रूप से सक्षम है। पिता शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल पद से और मां लेक्चरर पद से रिटायर्ड हैं। रिटायरमेंट के बाद से माता-पिता उनके साथ ही रह रहे थे। जांचकर्ता अधिकारी का कहना है कि रविवार को शव का पोस्टमॉर्टम करा दिया गया है। रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है।