रेवाड़ी में होंडा कंपनी के GM ने बिल्डिंग से छलांग लगाकर दी जान, पत्नी है कॉलेज में लेक्चरर

Hindi Newsएनसीआर NewsHonda company general manager commits suicide in rewari Haryana by jumping from 5th floor residential building
होंडा कंपनी के एक 47 वर्षीय जनरल मैनेजर ने हरियाणा के रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा स्थित सोसाइटी की पांचवीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। पुलिस का कहना है कि आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।

Jan 26, 2026 09:46 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, रेवाड़ी
जानकारी के अनुसार, मूल रूप से भिवानी के रहने वाले अमित सांगवान खुशखेड़ा राजस्थान स्थित होंडा कंपनी में जनरल मैनेजर (क्वालिटी) के पद पर कार्यरत थे। वे सोसाइटी में अपने माता-पिता के साथ रहते थे। उनकी पत्नी भिवानी के एक कॉलेज में लेक्चरर है। बताया जा रहा है कि शनिवार की रात 12 बजे अमित ने सोसाइटी की पांचवीं मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। नीचे गिरते ही उनकी मौके पर मौत हो गई। जमीन पर खून फैल गया और सोसाइटी के लोगों को जब इस घटना का पता चला तो मौके पर लोग जमा हो गए।

पुलिस मोबाइल के कॉल डिटेल खंगालने में जुटी

उन्होंने तुरंत मामले की सूचना धारूहेड़ा थाना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल पहुंचाया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस इसके लिए उनके मोबाइल के भी कॉल डिटेल खंगालने में जुटी हुई है। सभी के लिए रहस्य बना हुआ है कि अमित ने खुदकुशी किस वजह की, या यह कोई हादसा है। पुलिस हर ऐंगल से इस मामले की जांच कर रही है। अमित की दो जुड़वां बेटियां हैं। परिजनों और सहकर्मियों को जब इसके बारे में पता चला तो माहौल गमगीन हो गया।

आर्थिक रूप से सक्षम है अमित का परिवार

आसपास के लोगों का कहना है कि अमित का परिवार आर्थिक रूप से सक्षम है। पिता शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल पद से और मां लेक्चरर पद से रिटायर्ड हैं। रिटायरमेंट के बाद से माता-पिता उनके साथ ही रह रहे थे। जांचकर्ता अधिकारी का कहना है कि रविवार को शव का पोस्टमॉर्टम करा दिया गया है। रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
