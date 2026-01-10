Hindustan Hindi News
homeless man mauled to death by dogs in dwarka delhi
दिल्ली में कुत्तों का आतंक! द्वारका में बुजुर्ग को मार डाला

दिल्ली में कुत्तों का आतंक! द्वारका में बुजुर्ग को मार डाला

संक्षेप:

दिल्ली में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां साउथ-वेस्ट दिल्ली के द्वारका सेक्टर19 में बुजुर्ग को कुत्तों ने हमला कर दिया। इस हमले में बुजुर्ग बुरी तरह घायल हो गए और उनकी मौत हो गई।

Jan 10, 2026 12:17 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दिल्ली
दिल्ली में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां साउथ-वेस्ट दिल्ली के द्वारका सेक्टर-19 में बुजुर्ग को कुत्तों ने हमला कर दिया। इस हमले में बुजुर्ग बुरी तरह घायल हो गए और उनकी मौत हो गई।

इस मामले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि यह हमला मंगलवार रात को द्वारका के सेक्टर 19 में सेंट मैरी स्कूल के पास हुआ, जब राजू नाम के मृतक का सामना आवारा कुत्तों के झुंड से हुआ जो उस पर भौंक रहे थे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि राजू खुद को बचाने के लिए पास के एक पार्क की ओर भागा, लेकिन कुत्ते उसका पीछा करते हुए उस पर हमला कर दिया। हमले में वह बुरी तरह घायल हो गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसके कपड़े लगभग पूरी तरह फटे हुए थे। उन्होंने बताया कि बुधवार (7 जनवरी) और गुरुवार (8 जनवरी) की दरमियानी रात इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि राजू उत्तर प्रदेश के सीतापुर का रहने वाला था।

पुलिस के मुताबिक, राजू घर में लगातार होने वाले झगड़ों के बाद घर छोड़कर एक साल से ज़्यादा समय से सड़कों और फुटपाथों पर रह रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और तीन बच्चे हैं। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उसकी पत्नी परिवार का पेट पालने के लिए सेक्टर 11 की एक सोसाइटी में घरेलू काम करती है। अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित के पास कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं थे, इसलिए शुरू में उसकी पहचान नहीं हो पाई। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया, जो गुरुवार सुबह सीतापुर से अंतिम संस्कार करने के लिए निकले।

