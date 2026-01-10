दिल्ली में कुत्तों का आतंक! द्वारका में बुजुर्ग को मार डाला

संक्षेप: दिल्ली में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां साउथ-वेस्ट दिल्ली के द्वारका सेक्टर19 में बुजुर्ग को कुत्तों ने हमला कर दिया। इस हमले में बुजुर्ग बुरी तरह घायल हो गए और उनकी मौत हो गई।

इस मामले की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि यह हमला मंगलवार रात को द्वारका के सेक्टर 19 में सेंट मैरी स्कूल के पास हुआ, जब राजू नाम के मृतक का सामना आवारा कुत्तों के झुंड से हुआ जो उस पर भौंक रहे थे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि राजू खुद को बचाने के लिए पास के एक पार्क की ओर भागा, लेकिन कुत्ते उसका पीछा करते हुए उस पर हमला कर दिया। हमले में वह बुरी तरह घायल हो गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसके कपड़े लगभग पूरी तरह फटे हुए थे। उन्होंने बताया कि बुधवार (7 जनवरी) और गुरुवार (8 जनवरी) की दरमियानी रात इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि राजू उत्तर प्रदेश के सीतापुर का रहने वाला था।