अमित शाह गुरुवार को दिल्ली को देंगे 1816 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, करेंगे इन योजनाओं की शुरुआत

इस बारे में बताते हुए जल संसाधन मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली की जीवनरेखा यमुना, जो कभी जीवनदायिनी थी, लेकिन समय के साथ प्रदूषित और अशुद्ध होती चली गई। लेकिन अब बदलाव की शुरुआत हो चुकी है।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 8 Oct 2025 10:50 PM
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को लगभग 1816 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इस दौरान वह केशोपुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) यानी मलजल शोधन संयंत्र से जुड़ी 20 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रदेश की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि '9 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे, केशोपुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परिसर में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा दिल्ली को 1816 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली विभिन्न परियोजनाओं एवं 10 नए सीवर प्लांट्स की ऐतिहासिक सौगात मिलने जा रही है।'

सीएम ने इन परियोजनाओं को दिल्ली के लोगों के लिए बेहद खास बताते हुए इसका श्रेय पीएम मोदी को दिया और लिखा, 'आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली निरंतर स्वच्छ, आत्मनिर्भर और सशक्त राजधानी बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। दिल्ली जल बोर्ड की यह पहल न केवल राजधानी के लाखों परिवारों के जीवन स्तर को सुधारेगी बल्कि स्वच्छ जल आपूर्ति, मजबूत सीवरेज नेटवर्क और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से विकसित दिल्ली, विकसित भारत के सपने को साकार करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगी। आप सभी इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनने हेतु सादर आमंत्रित हैं।'

उधर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने इस बारे में जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर बताया कि 'बधाई हो दिल्लीवासियों! आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के तहत, 9 अक्टूबर को दिल्ली को जल और सीवरेज प्रबंधन से जुड़ी ऐतिहासिक सौगातें मिलने जा रही हैं। 1816 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी के कर-कमलों द्वारा किया जाएगा।'

आगे इससे होने वाले फायदे बताते हुए उन्होंने लिखा कि 'इन ऐतिहासिक सौगातों के तहत दिल्ली को स्वच्छ जल, बेहतर सीवरेज व्यवस्था और आधुनिक कनेक्टिविटी का उपहार मिलेगा।' साथ ही इस अवसर पर आमंत्रित करते हुए वर्मा ने लोगों से दिल्ली के विकास की इस नई यात्रा का साक्षी बनने का अनुरोध किया।

बता दें कि गृहमंत्री गुरुवार को जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, उनमें अधिकतर मौजूदा एसटीपी को अपग्रेड करना, और 'सेवा पखवाड़ा' कार्यक्रम के तहत नई सीवर लाइन बिछाना शामिल है, जिनका निर्माण 1800 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है।

इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के एक अधिकारी ने बताया कि, मुख्य उद्घाटन समारोह केशोपुर में होगा, जहां डीजेबी 504.12 करोड़ रुपए की लागत से अपने दो मौजूदा एसटीपी का विस्तार कर रहा है। उन्होंने बताया कि इन संयंत्रों से पश्चिमी दिल्ली के लगभग 25 लाख घरों के सीवेज का शोधन हो सकेगा।